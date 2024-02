QUELL'INSOLITO TRANS-TRANS NELLA "PARROCCHIA D'AMERICA" - IL PARROCO DELLA CATTEDRALE DI SAN PATRIZIO, A NEW YORK, ORGANIZZA UNA "MESSA RIPARATRICE" PER "ESPIARE IL PECCATO" DOPO CHE NELLA CHIESA, UNA DELLE PIU' IMPORTANTI DEL PAESE, È STATO ORGANIZZATO IL FUNERALE DELL'ATTIVISTA TRANSGENDER CECILIA GENTILI - "LA CATTEDRALE È STATA INDOTTA A OSPITARE UN FUNERALE SACRILEGO" - A FAR INCAZZARE L'ARCIDIOCESI SONO STATI ALCUNI CARTELLI ESPOSTI DURANTE LA CERIMONIA, COME "SANTA CECILIA MADRE DI TUTTE LE PUTTANE", MA ANCHE…

Estratto dell'articolo di Matteo Persivale per il "Corriere della Sera"

L’arcidiocesi di New York ha 2,8 milioni di fedeli e 296 parrocchie attraverso dieci contee [...] Un discreto numero di chiese dell’arcidiocesi è Lgbt-friendly, [...] La cattedrale di San Patrizio, [...] sulla Quinta avenue tra la 50esima e la 51esima strada, proprio di fronte al Rockefeller Center, non appartiene al numero di quelle chiese più progressiste; è per questo che il funerale di un’attivista per i diritti delle persone trans, delle prostitute e degli immigrati ha provocato inevitabili polemiche.

Giovedì scorso, spiega l’arcidiocesi, la cattedrale «è stata indotta» a ospitare un funerale definito «sacrilego»: non sapevano che le esequie fossero quelle di Cecilia Gentili, argentina, immigrata illegalmente negli Usa nel 2000, passata dalla detenzione per prostituzione nel carcere di Rikers Island a un ruolo importante di attivista nella comunità Lgbt newyorchese [...]. scrittrice e attrice. [...]

Il reverendo Enrique Salvo, parroco di St. Patrick, ha scritto sul sito dell’arcidiocesi: «Grazie a tutte le persone, e sono tante, che ci hanno fatto sapere di condividere la nostra indignazione per il comportamento scandaloso che ha avuto luogo nel corso di un funerale qui nella cattedrale di San Patrizio all’inizio di questa settimana. La cattedrale sapeva solo che la famiglia e gli amici chiedevano una messa funebre per una persona di fede cattolica, e non aveva idea che la nostra accoglienza e la nostra preghiera sarebbero state degradate in modo così sacrilego e ingannevole. Il fatto che un simile scandalo sia avvenuto nella “Parrocchia dell’America” peggiora le cose», tra l’altro durante la Quaresima. Salvo ha garantito che verrà celebrata una messa di riparazione [...]

Qual è lo «scandalo», esattamente, che ha suscitato una reazione così decisa e la scelta di una messa di riparazione per sanare l’oltraggio alla fede? Il problema non è tanto quello che, a detta di Ceyenne Doroshow, attivista di Trans Black Lives Matter e organizzatrice del funerale, Gentili fosse atea e la scelta di St. Patrick è nata in base al semplice fatto che la cattedrale «è un’icona, e lei era un’icona».

Il problema è che era inevitabile, anche al di là dell’abbigliamento fantasioso (minigonne, calze a rete, top colorati) di alcuni [...] che disturbassero i cattolici più tradizionalisti cartelli come «Santa Cecilia, la madre de todos las putas», cioè «Santa Cecilia madre di tutte le puttane» e le danze nella navata centrale e la tradizionale foto della defunta ai piedi dell’altare con un’aureola sopra la testa e le parole «travestito», «puttana», «beata» e «madre» sopra il testo del Salmo XXV. [...]

