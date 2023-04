26 apr 2023 11:56

QUELL’INGORGO SUL LAGO DI GARDA – COME OGNI PRIMAVERA LA STRADA DELLA FORRA, SEI CHILOMETRI DI CURVE LUNGO IL LAGO, VIENE PRESA D’ASSALTO DAI TURISTI CHE SI BLOCCANO CON I VEICOLI! – IN UN VIDEO, DIVENTATO VIRALE IN GERMANIA, SI VEDONO LE MACCHINE INCOLONNATE E LE PERSONE CHE SCENDONO DALLE AUTO ASPETTANDO CHE IL MEGA INGORGO SI SBLOCCHI – SUI SOCIAL SE LA RIDONO: “C’È CHI DICE CHE SIANO ANCORA LÌ…”