QUELL’INSOLITO TRANS TRANS ALL’OSPEDALE CAREGGI DI FIRENZE – MAURIZIO GASPARRI ANTICIPA L’ESITO DELL’INDAGINE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUL TRATTAMENTO DI MINORENNI AFFETTI DA DISFORIA DI GENERE NELLA STUTTURA SANITARIA TOSCANA: “CI SONO CRITICITÀ MOLTO SIGNIFICATIVE SULL'UTILIZZO DELLA TERAPIA CON TRIPTORELINA E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO” – IL SENATORE DI FORZA ITALIA ESULTA: “ERANO GIUSTE LE NOSTRE DENUNCE. LA REGIONE TOSCANA E L'OSPEDALE DI FIRENZE NON HANNO RISPETTATO LE REGOLE POSTE A TUTELA DEI BAMBINI...”

Estratto dell’articolo di M.Ev. per “il Messaggero”

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha inviato alla procura della Repubblica di Firenze la relazione, frutto dell'ispezione al Centro sulla Disforia di genere dell'ospedale di Careggi. L'esito dell'approfondimento degli ispettori è stato anticipato nella risposta a una interrogazione presentata dal presidente dei Senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. […]

Schillaci ha detto rispondendo a Gasparri: «La commissione ispettiva del ministero della Salute ha riscontrato elementi di criticità molto significativi nell'ambito del percorso di presa in carico e gestione dei pazienti in età evolutiva con disforia o incongruenza di genere all'ospedale di Careggi anche per quanto concerne l'utilizzo della terapia farmacologica con triptorelina».

Il ministro ha parlato anche di «non corretto recepimento della determina Aifa con particolare riguardo all'obbligo di esigere necessariamente il supporto psichiatrico per l'avviamento al trattamento con triptorelina», di «mancata trasmissione dei dati all'Aifa», e di «ulteriori criticità, anche di carattere organizzativo, in ordine al ruolo del neuropsichiatra infantile nell'ambito del percorso di presa in carico e gestione del paziente».

Gasparri: «All'ospedale di Careggi non c'è l'adeguata assistenza di neuropsichiatra infantile, indispensabile per gestire vicende così delicate come quella di un cambiamento di sesso preceduto dal blocco della pubertà attraverso medicinali. Erano giuste le nostre denunce».[…]

Il presidente, Eugenio Giani, e l'assessore alla Salute, Simone Bezzini: «È inquietante che su una materia così delicata vengano anticipati pubblicamente alcuni contenuti, con modalità da campagna elettorale, relativamente a una relazione ispettiva che non è stata ancora consegnata alla Regione. Si tratta di un grave vulnus istituzionale. Quando la relazione ci verrà messa a disposizione faremo un approfondimento di merito e risponderemo al Ministero della Salute con lo spirito di leale collaborazione che da sempre ci contraddistingue». […]

La conclusione di Gasparri: «La Regione Toscana e l'ospedale di Firenze non hanno rispettato le regole poste a tutela dei bambini. Dalla relazione sono emerse criticità molto significative». Il consigliere regionale toscano del Pd, Marco Niccolai critica il Ministero della Salute e il centrodestra: «È molto grave quanto è avvenuto: mentre alla Regione non è stata notificata la relazione degli ispettori del Ministero della Salute sul centro per la disforia di genere ubicato presso l'Aou di Careggi, gli esponenti regionali e nazionali del centrodestra ne discutono pubblicamente. Siamo in Italia o ci stiamo trasformando nell'Ungheria di Orban?».

