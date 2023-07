QUELLA DEL GRANO È UNA BELLA GRANA – PUTIN TORNA A RICATTARE IL MONDO E BOICOTTA LA PROROGA DELL’ACCORDO SULLE ESPORTAZIONI DEL GRANO, MEDIATO DALLA TURCHIA. È UNO SGARBO DI “MAD VLAD” A ERDOGAN, CHE HA LIBERATO I COMANDANTI AZOV E HA APERTO LE PORTE ALLA SVEZIA NELLA NATO. MA GLI EFFETTI POTREBBERO ESSERE CATASTROFICI – INTANTO, I MERCENARI WAGNER SONO ARRIVATI IN BIELORUSSIA (E POTRANNO RIMANERE A FARE DANNI ANCHE IN AFRICA…)

1. GB, MOSCA HA CONCESSO ALLA WAGNER DI RESTARE IN AFRICA

(ANSA) - È probabile che Mosca abbia concesso al gruppo Wagner di mantenere la sua presenza in Africa: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.

Dopo il fallito ammutinamento della Wagner del 24 giugno scorso, un accordo provvisorio per il futuro del gruppo fondato da Yevgeny Prigozhin ha iniziato a prendere forma, si legge nel rapporto pubblicato su Twitter. Il 12 luglio il ministero della Difesa russo ha annunciato che la milizia ha consegnato 2.000 pezzi di equipaggiamento militare, tra cui carri armati, e ieri almeno un piccolo contingente dei mercenari è arrivato in un campo in Bielorussia.

I MERCENARI DELLA WAGNER SALVANO I MINATORI CINESI - REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Contemporaneamente, osservano gli esperti di Londra, alcuni gruppi di social media associati alla Wagner hanno ripreso l’attività, con un’attenzione particolare alle attività del gruppo in Africa. “Sulla base dei recenti annunci dei funzionari russi – conclude il rapporto -. È probabile che lo Stato sia disposto ad accettare le aspirazioni di Wagner di mantenere la sua ampia presenza nel continente”.

2. RUSSIA-CINA NEL PACIFICO WAGNER IN BIELORUSSIA E MOSCA RICATTA SUL GRANO

Estratto dell’articolo di Matteo Basile per “il Giornale”

putin crisi del grano in ucraina 3

La battaglia del grano si sta trasformando ogni giorno di più nell’ennesimo ricatto di Putin. L’accordo stipulato tra Russia e Ucraina, sotto la supervisione della Turchia e dell’Onu […] scade domani e il presidente russo continua a tirare la corda nella speranza di ottenere qualcosa in cambio prima di rinnovarlo. «Non sono ancora stati rimossi gli ostacoli alle esportazioni», ha detto Putin durante il colloquio con il presidente sudafricano Ramaphosa.

Erdogan si dice certo del buon esito delle trattative ma lo sgarbo del sultano allo Zar, con la liberazione dei comandanti Azov «esiliati» in Turchia, ha raffreddato non poco i rapporti con Putin e ora tutto è ancora in ballo. Non si tratta solo di un tema politico. Russia e Ucraina sono il granaio d’Europa e forniscono cereali praticamente a tutti, Paesi in via di sviluppo compresi. Senza accordo, le conseguenze sarebbero catastrofiche.

LA FOTO DI EVGENIJ PRIGOZHIN PUBBLICATA SU TELEGRAM DAL GRUPPO WAGNER

[…] Intanto la Russia deve fronteggiare un rischio ben più concrete di beghe territoriali e politiche. Il gruppo mercenario Wagner guidato da Prigozhin, sarebbe effettivamente arrivato in Bielorussia. Un convoglio di almeno 60 veicoli tra pick-up, camion, furgoncini e autobus, è arrivato ieri nel Paese satellite della Russia ed è stato confermato anche dalle autorità ucraine. Pare che il gruppo si sia trasferito in una tendopoli nel villaggio di Tsil. Resta da verificare adesso quale sarà il ruolo dei mercenari.

La loro assenza dal campo di battaglia sta creando non pochi problemi alla Russia mentre e la minaccia di una nuova possibile rivolta agita i sogni di Putin, visto anche quanto siano profonde le influenze di Prigozhin tra gli ufficiali e i soldati dell’esercito regolare. Per ora, un protetto esilio, poi chissà. […]

