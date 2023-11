QUELLA ROSICONA-BACCHETTONA DI SHAKIRA VOLEVA INTORTARCI CON LA STORIA DELLE CORNA DI PIQUÈ, MA ORA DEVE SGANCIARE! – LA CANTANTE COLOMBIANA HA PATTEGGIATO UNA MULTA MILIONARIA PER EVITARE LA GALERA, CHE SAREBBE STATA LA PIETRA TOMBALE DELLA SUA GIÀ DECLINANTE CARRIERA: PAGHERÀ UNA MULTA DI 7 MILIONI DI EURO - LO STATO SPAGNOLO LA ACCUSA DI AVER COMMESSO UN ILLECITO DA 14,5 MILIONI DI EURO. RISCHIAVA FINO A OTTO ANNI DI RECLUSIONE…

(ANSA) - La cantante colombiana Shakira ha raggiunto un accordo con il pubblico ministero spagnolo nell'ambito del processo che si è aperto stamani a Barcellona per frode fiscale: praticamente la cantante ha patteggiato una multa milionaria e in cambio eviterà il rischio di andare in galera.

La star colombiana Shakira ha ammesso di aver frodato il Tesoro spagnolo per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014 e ha patteggiato la pena: dopo settimane di trattative, la cantante ha trovato un accordo con i suoi accusatori che prevede una condanna a tre anni di reclusione e il pagamento di una multa di 7 milioni di euro.

In cambio dell'accettazione dei fatti, l'intesa riduce radicalmente a pena richiesta per Shakira (che inizialmente era di otto anni e due mesi di reclusione). L'accordo prevede anche la sostituzione della pena detentiva con una multa (altri 432mila euro), così da non dover finire in carcere. La sentenza è definitiva, pertanto Shakira non dovrà sottoporsi ad alcuna udienza di un processo che, come previsto, avrebbe avuto un forte impatto mediatico circa la sua vita quotidiana a Barcellona negli anni in cui visse con l'ex difensore del Barça Gerard Piqué.

AL VIA IL PROCESSO A SHAKIRA PER FRODE FISCALE IN SPAGNA

(ANSA) - La pop star colombiana Shakira è appena arrivata in tribunale a Barcellona per la prima udienza del processo penale che la vede come imputata per frode fiscale. Lo Stato spagnolo la accusa di aver commesso una frode fiscale da 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014, un presunto illecito per cui la procura ha avanzato una richiesta di pena nei confronti dell'artista pari a otto anni e due mesi di reclusione.

Fino all'ultimo minuto, sottolineano diversi media iberici, non è però esclusa l'ipotesi di un patteggiamento tra Shakira e l'accusa, rappresentata, oltre che dal pm, anche dall'Agenzia delle entrate iberica e dalla regione della Catalogna. Un'eventualità che, nel caso, potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. Il processo è in programma presso il Tribunale provinciale di Barcellona, di fronte a una corte composta da tre giudici.

Secondo il calendario previsto, le udienze proseguiranno fino al prossimo 14 dicembre. La pop star colombiana, che in Spagna ha vissuto per anni ai tempi della sua relazione con l'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué, ha sempre professato la propria innocenza in merito ai reati contestati. Nel frattempo, un giudice mantiene al momento aperta un'altra indagine riguardante possibili illeciti fiscali da parte di Shakira, nello specifico per presunte irregolarità riguardanti il pagamento di Irpef e Iva nell'esercizio 2018.

