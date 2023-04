QUELLA VOLTA CHE RE CARLO DISSE A CAMILLA: "MI SENTIREI DI VIVERE DENTRO I TUOI PANTALONI, VORREI ESSERE UN TAMPAX" - LE FRASI PORCELLINE FURONO AL CENTRO DEL CLAMOROSO SCANDALO "TAMPONGATE", NATO GRAZIE A UN RADIOAMATORE CHE INTERCETTÒ UNA TELEFONATA PICCANTE TRA L'ALLORA PRINCIPE CARLO E L'ALLORA AMANTE - LA STORIA RICICCIA ALLA VIGILIA DELL'INCORONAZIONE DEL SOVRANO INGLESE: IN UN SUPERMERCATO SCOZZESE HANNO BEN PENSATO DI METTERE UN CARTELLO GIGANTE DAVANTI AGLI SCAFFALI DEGLI ASSORBENTI, CON SU SCRITTO... - VIDEO

L’incoronazione di Re Carlo III è l’occasione perfetta per rivangare un po’ nel passato del sovrano e della moglie Camilla. Magari ricordando qualche particolare pruriginoso, e utilizzarlo per una bella perculata virale. È quello che hanno pensato in Scozia, dove, in un supermercato, hanno esposto, vicino agli scaffali degli assorbenti, un cartello con la scritta “Celebriamo l’incoronazione del re!”, come racconta, tra gli altri, il “New York Post” in un articolo firmato da Emily Lefroy

Il riferimento è ovviamente al celeberrimo “Tampongate”, uno degli scandali più clamorosi che la monarchia ha dovuto affrontare negli ultimi 50 anni. Di cosa si tratta? Bisogna fare un passo indietro e tornare al 1989: fu allora che un radioamatore, spostandosi tra una frequenza all’altra, intercettò una telefonata piccante tra il principe Carlo, e la sua amante, Camilla.

Entrambi erano sposati – lui con Lady Diana, lei con Andrew Parker Bowles – ma si facevano lunghe telefonate. In quell’occasione, la conversazione era decisamente peperina, quasi inimmaginabile per l’uomo che per caso si trovò ad ascoltarla.

Parlando con Camilla, Carlo disse: «Oh Dio. Mi sentirei di vivere dentro i tuoi pantaloni o qualcosa del genere. Sarebbe molto più facile!». E la donna: «Che cosa vuoi diventare, un paio di mutandine?». E Carlo: «Oppure, magari un Tampax. Ma guarda che fortuna!» (risa). Camilla: «Sei proprio un idiota».

La telefonata fu pubblicata solo nel 1993, un anno dopo la separazione ufficiale tra Carlo e Diana, ed è tornata di recente agli onori delle cronache perché ricostruita nell’ultima stagione della serie The Crown, dove si raccontano gli anni finali del matrimonio tra Lady D e il futuro re (che divorziarono solo nel 1996)

