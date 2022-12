QUELLE COME LEI FANNO LE GIOIA DELL'INPS - SI RITIRA DOPO 87 ANNI DI LAVORO AUREA CONTI, LA 92ENNE BOLOGNESE CONOSCIUTA COME “LA REGINA D’ITALIA AMBULANTE” – LA SIGNORA, CHE HA UN BANCO DI VENDITA AL MERCATO “LA PIAZZOLA” DI BOLOGNA, HA FESTEGGIATO LA PENSIONE INSIEME AI COLLEGHI DEL MERCATO, CON I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA – DA PICCOLA VENDEVA GIOCATTOLI SU UN CARRETTO DI LEGNO E A 13 ANNI PORTAVA CIBO AI PARTIGIANI...

AUREA CONTI

(ANSA) - Festa oggi a La Piazzola di Bologna, lo storico mercato della città, per salutare la "Regina d'Italia ambulante" nel suo ultimo giorno di lavoro. Così è stata ribattezzata Aurea Conti (detta Laura), 92 anni, da 87 dietro il banco di vendita. I colleghi del mercato, con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, a partire dall'assessora al Commercio Luisa Guidone, insieme agli artisti di "Hey Joe Bologna suona" e agli amici delle "Cucine popolari" hanno voluto festeggiare Laura in occasione del suo pensionamento.

AUREA CONTI

Un lungo striscione appeso al tendone del banco di vendita: "Grazie di tutto Laura, esempio di donna, lavoro, vita, forza, coraggio". Lei, fiera, con una coroncina colorata in testa a interpretare perfettamente il ruolo "da regina". Su un altro striscione si chiede all'amministrazione comunale di conferirle i massimi riconoscimenti cittadini della Turrita d'oro e del Nettuno d'oro, perché lei "è un orgoglio bolognese e nazionale".

AUREA CONTI

Brindisi, applausi e sorrisi, nel ricordo di una vita passata al mercato fin da piccolissima, quando a pochi anni seguiva i genitori e vendeva giocattoli su un carretto di legno. Ne aveva solo 13 quando durante la Seconda Guerra mondiale portava cibo ai partigiani nascosti nei rifugi delle strade vicine alla Piazzola

AUREA CONTI

. "Ha trasmesso a diverse generazioni di ambulanti i valori acquisiti in strada - sottolinea Valerio Negroni, organizzatore della festa - Laura è stato un riferimento per noi in questi anni. Anche nei momenti più difficili, nella crisi economica, con il maltempo, lei è sempre stata lì al suo posto all'entrata della rampa est della Montagnola, con la sua grinta e sul suo sorriso".

"Il mercato è come il mal d'Africa - una delle frasi ripetute dalla "regina" - quando sei lì soffri e ti lamenti ma quando sei assente ti manca". Ora è tempo di ritirarsi per Laura, prima, però, ha trasmesso la passione per il mestiere ai figli, già presenti al mercato della Piazzola in tre postazioni.

AUREA CONTI