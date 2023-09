5 set 2023 17:40

QUELLO CHE NON FA LA POLITICA, È NELLE MANI DEI TRIBUNALI – A TRENTO UN BIMBO DI 3 ANNI E MEZZO, FIGLIO DI UNA COPPIA GAY, È STATO ADOTTATO IN TEMPI RECORD DALL’ALTRO PAPÀ CHE IN ITALIA NON ERA REGISTRATO COME GENITORE: IL PADRE BIOLOGICO È IN FIN DI VITA E IL PICCOLO RISCHIAVA DI FINIRE IN ADOZIONE – LA PROCEDURA È STATA CONCLUSA IN SOLI QUATTRO MESI E…