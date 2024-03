29 mar 2024 11:09

LE QUERELE TEMERARIE HANNO ROTTO IL CAZZO/2 – MATTIA FELTRI: “CREDO DI AVERNE RICEVUTE PIÙ O MENO CENTOTRENTA, ZERO CONDANNE, UN PATTEGGIAMENTO. NON SO QUANTE DECINE DI MIGLIAIA DI EURO SONO COSTATO IN SPESE LEGALI AI MIEI EDITORI, PER NON AVERE MAI DIFFAMATO NESSUNO” – “OGNUNO DI NOI DOVREBBE PRENDERE PIÙ ALLA LEGGERA LA QUESTIONE DEL PROPRIO ONORE, MA NON ALLA LEGGERA AL PUNTO DA AFFIDARNE LE SORTI A UN TRIBUNALE. QUEL POCO DI ONORE DAVVERO POCO VALE, SE LO SI METTE NELLE MANI DI UN GIUDICE, AL RISCHIO SENTENZI CHE IN REALTÀ NON VALE NULLA…”