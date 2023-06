9 giu 2023 08:27

QUEST'AMERICA NON È UN ALBERGO - NON SOLO GLI UFFICI, ANCHE GLI ALBERGHI NEGLI STATI UNITI STANNO AFFRONTANDO UNA DELLE PEGGIORI CRISI DEGLI ULTIMI ANNI: DOPO LA PANDEMIA SI È REGISTRATO UN 40% IN MENO DI PRESENZE E MOLTE STRUTTURE STANNO ANDANDO IN DEFAULT - LE CAUSE SONO SVARIATE: DALL'AUMENTO DEI COSTI SUI PRESTITI, EFFETTO DEI RIALZI DEI TASSI, ALLE DIFFICOLTÀ DELLE BANCHE, MA ANCHE...