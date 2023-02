24 feb 2023 17:55

QUESTA CASA NON È UN ALBERGO! – A ROMA UN UOMO È STATO ASSOLTO DALL’ACCUSA DI ABBANDONO DI MINORE PER AVER LASCIATO FUORI CASA LA PROPRIA FIGLIA 15ENNE SBRONZA, DI RITORNO DA UNA FESTA - A NOTTE FONDA LA RAGAZZINA HA CHIAMATO IL PAPÀ CHE, PER PUNIZIONE, NON L’HA FATTA ENTRARE E L’HA LASCIATA ALLA STAZIONE DELLA METRO "LUCIO SESTIO". LA 15ENNE È STATA NOTATA DA DEI CARABINIERI CHE HANNO DENUNCIATO IL PADRE...