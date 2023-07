QUESTA L’ABBIAMO GIÀ SENTITA – COME RISPOSTA ALL’ONDATA DI MALTEMPO CHE STA DEVASTANDO L’ITALIA, GIORGIA MELONI PROMETTE UN “GRANDE PIANO IDROGEOLOGICO PER LA PREVENZIONE”. TRA TASK FORCE ANTI-DISSESTO E PROMESSE NON MANTENUTE, SONO ALMENO TRENT’ANNI CHE SI PARLA DI COME FAR FRONTE A FRANE, ALLUVIONI, INCENDI E TEMPESTE CHE COLPISCONO IL NOSTRO PAESE. EPPURE, SIAMO SEMPRE AL PUNTO DI PARTENZA – INTANTO IL GOVERNO MEDITA DI VARARE LO STATO D’EMERGENZA…

Italia verso lo stato d'emergenza in 5 regioni, tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia. La decisione oggi in Cdm, mentre la premier Giorgia Meloni promette «un grande piano di idrogeologico per la prevenzione». E assicura: “Ora interventi immediati». Oggi allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Molise. Scendono a due oggi le città da bollino rosso per il caldo: Bari e Catania.

L’Italia dell’estate 2023 è colpita da tempeste, incendi e eventi estremi legati al cambiamento climatico. Molte regioni del Nord sono piegate da grandinate, venti violenti e incendi che hanno causato diverse vittime e feriti. Il Veneto ha subito danni alle abitazioni e alle coltivazioni, mentre il Friuli è stato colpito da tempeste di grandine con chicchi di grandi dimensioni.

Anche la Romagna è in emergenza a causa di un tornado. Il vento sferza anche la Liguria mentre in Val d'Aosta i temporali hanno causato un brusco abbassamento delle temperature e un fulmine caduto in Val d'Ayas ha incendiato una parte del bosco.

In Piemonte e Emilia Romagna il vento ha raggiunto velocità superiori ai 110 chilometri orari, causando danni e chiusure di strade locali. Nubifragi hanno colpito le province di Novara, Biella e Vercelli. […] Anche altre regioni, come Liguria, Val d'Aosta, Puglia e Calabria, affrontano gli incendi e temperature elevate. La Toscana e il Lazio registrano temperature roventi e il rischio di incendi. Palermo è in ginocchio: quattro i morti. […]

