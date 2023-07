QUESTA SI' CHE E' UNA "CUCINA DA INCUBO" - A ROMA, LA POLIZIA HA CHIUSO UN RISTORANTE DI CUCINA PERUVIANA A CAUSA DELLE PESSIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE - ALL'INTERNO DEL LOCALE, I POLIZIOTTI HANNO ANCHE TROVATO DUE MONOPATTINI, DUE MATERASSI E UN LETTO: "IL SOSPETTO È CHE LA TITOLARE ABBIA UTILIZZATO IL RISTORANTE COME COPERTURA PER OSPITARE ILLEGALMENTE CONNAZIONALI CHE POI VENIVANO UTILIZZATI COME MANOVALANZA PER LA CUCINA E PER..."

Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per “il Messaggero”

RISTORANTE PERUVIANO CHIUSO DALLA POLIZIA

Nella cucina da incubo scoperta a Primavalle non c'erano solo cibi mal conservati e scarsa igiene. Gli agenti del distretto Aurelio insieme ai caschi bianchi, nei locali hanno trovato anche monopattini parcheggiati e a terra, due materassi. Così sono scattati i sigilli al ristorante di cucina peruviana che offriva, tra gli altri, anche servizio da asporto.

IL BLITZ

I controlli in via San Zefferino Papa sono scattati ieri mattina nei due locali- uno adibito a cucina, l'altra alla sala per la consumazione- e gli agenti hanno quindi proceduto con la sospensione delle licenze e la chiusura. […] Quindi sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie e la presenza di alimenti non correttamente conservati e per questo, è stato richiesto l'intervento della Asl.

I poliziotti hanno inoltre trovato due monopattini all'interno della cucina, utilizzati per le consegne a domicilio. Infine due materassi e un letto rialzato: «L'ipotesi è che gli impiegati e gli addetti alla cucina dormissero nel locale cucina dove non veniva rispettata alcuna norma igienica» […]

LE DENUNCE

Gli agenti hanno proceduto con gli accertamenti a carico della proprietaria del ristorante, una 55enne di origini peruviane. Lo stesso per le tre persone che erano in servizio: tutte straniere di origini peruviane e senza permesso di soggiorno. I dipendenti sono stati invitati a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione per regolarizzare la loro presenza sul territorio nazionale. Mentre per la titolare è scattata la denuncia a piede libero per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

L'INDAGINE

«Il sospetto - spiegano gli investigatori- è che la titolare abbia utilizzato il ristorante come copertura per ospitare illegalmente connazionali peruviani che poi venivano utilizzati come manovalanza per la cucina e per il servizio di asporto». […]