17 feb 2023 15:38

QUESTA SÌ CHE È UNA “NUDA PROPRIETÀ” – IL PROPRIETARIO DI UN APPARTAMENTO DI SIRMIONE, IN PROVINCIA DI BRESCIA, SI È RITROVATO IN CASA UN UOMO DI ORIGINI ALBANESI NUDO – IL POVERO SIGNORE AVEVA AFFITTATO IN PRECEDENZA L'ABITAZIONE A UNA COPPIA DI TURISTI, ED È TORNATO PER VERIFICARE SE ERA TUTTO A POSTO. QUANDO È ENTRATO, SI È RITROVATO L'OCCUPANTE STESO COMODAMENTE NEL LETTO E QUELLO, QUANDO HA VISTO IL PROPRIETARIO ARRIVARE...