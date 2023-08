QUESTA È SPARTA! ANZI NO, SONO I BABY PATRIOTI MELONIANI – SUL LAGO DI GARDA SI È SVOLTA “AGOGHÈ”, I CAMPI ESTIVI DEI GIOVANI MILITANTI DI DESTRA DI GIOVENTÙ NAZIONALE-AZIONE STUDENTESCA, CHE SI ISPIRANO ALL’EDUCAZIONE DEGLI SPARTANI – TRE GIORNI ALL’INSEGNA DEL “VALORE DEL CORAGGIO” E DI “UNA SCELTA AL SERVIZIO DELL’IDEA”: DIBATTITI SU CANCEL CULTURE E IDENTITÀ, INCONTRI CON GLI ESPONENTI DI FDI COME PAOLA FRASSINETTI E FEDERICO MOLLICONE E PROVE FISICHE…

Estratto dell’articolo di Paolo Berizzi per “la Repubblica”

Agoghe - campi estivi di gioventu nazionale e azione studentesca

Dicono di ispirarsi all’educazione dei giovani Spartani e infatti li hanno chiamati agoghé, dal sistema di educazione e di allenamento a cui, nell’antica Grecia, nel celebre capoluogo della Laconia, era sottoposto ogni cittadino appena compiuto il settimo anno di età. Disciplina, obbedienza, lealtà di gruppo, esercizi e prove di forza.

[…] I campi estivi dei giovani militanti di Gioventù Nazionale-Azione Studentesca dovrebbero essere, nelle intenzioni dei promotori, una nuova agoghé. Eppure, per alcuni aspetti, sembrano ricordare campi estivi di epoche più recenti rispetto a Sparta: quelli della gioventù fascista.

Agoghe - campi estivi di gioventu nazionale e azione studentesca

L’ultima agoghè – sesta edizione, titolo: “il coraggio di una scelta” – si è svolta il 21, 22 e 23 luglio sul lago di Garda. In quella che è considerata a tutti gli effetti la sessione estiva della palestra della futura classe dirigente di FdI, centinaia di giovani militanti si sono ritrovati per una tre giorni all’insegna del “valore del Coraggio” e di “una scelta al servizio dell’Idea”.

[…]

I racconti dei baby-patrioti, dentro e fuori i social, rendono bene l’idea e disvelano la matrice. “Qui ci si allena duro, mica come quegli smidollati di sinistra che si fanno le canne e suonano i tamburi africani”. Luca, 17 anni, di Treviso. Istituto tecnico ma non importa perché il futuro è già in casa, nell’azienda di famiglia. “I valori? Me li ha insegnati mio padre: Dio, patria e famiglia…”.

[…]

Agoghe - campi estivi di gioventu nazionale e azione studentesca

Il 21 luglio, giornata di apertura, era tra le prime file di ragazzi sotto il tendone: tutti in maglietta verde, i tricolori alle pareti, le bandiere di Azione studentesca, fuori, uno striscione con scritto “la nostra Patria: una Nazione sovrana e libera”.

A tirare le conclusione di settantadue ore di “incontri di formazione, allenamento, stand e spirito comunitario” saranno il deputato FdI Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, e Riccardo Ponzio, presidente di Azione Studentesca.

[…]

Se è vero, come è vero, che il motto del campo militante è “il coraggio di una scelta in un mondo che si è arreso”, è evidente che a indottrinare la “Comunità in cammino” – come si definiscono i fratellini d’Italia – sono state invitate prime file del partito con profili fortemente identitari.

Agoghe - campi estivi di gioventu nazionale e azione studentesca 2

Il 22 luglio in programma ecco Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministro dell’Istruzione, storica rappresentante della destra milanese. Il 25 aprile 2017, al Campo 10 del cimitero Maggiore di Milano, insieme ad altri camerati violò il divieto di questore e prefetto di omaggiare i caduti della Rsi, e già che era lì, insieme ad altri neofascisti, non badò troppo all’etichetta e si scontro verbalmente con gli antifascisti dell’Anpi (“ma vai affanc…”).

Altro big: Federico Mollicone, negazionista della matrice nera della strage di Bologna. […] Sia Frassinetti che Mollicone sono stati ospiti nel panel “Il coraggio di costruire la scuola del domani”: con loro, anche l’assessora regionale veneta all’Istruzione, Elena Donazzan, collezionista di gaffe che cantò Faccetta nera in radio, più volte protagonista di uscite revisioniste e picconatrice del 25 aprile (“l’antifascismo ha prodotto il terrorismo rosso”).

Agoghe - campi estivi di gioventu nazionale e azione studentesca

Chi partecipa al campo si schiera davanti al capo che regge in mano la bandiera di Azione studentesca; dopo il rompete le righe si parla di cancel culture, di “mens sana in corpore sano”, di “coraggio in terra ostile” (l’ormai classico e paradossale atteggiamento underdog della destra di potere), di “coraggio contro il pensiero unico”.

[…]

Agoghe - campi estivi di gioventu nazionale e azione studentesca

Sul Garda i ragazzi il 23 luglio si congedano salutandosi con le strette gladiatorie. Per raccontare l’ultima agoghè, sui social, scelgono le parole del saggista e editore francese Francois Bousquet (stretto collaboratore di Alain de Benoist, discusso autore caro all’estrema destra che nell’ultimo mezzo secolo ha incarnato il ritorno delle tesi più violentemente anti-egualitarie nel panorama politico e culturale).

Agoghe - campi estivi di gioventu nazionale e azione studentesca

Sono una citazione del libro “Coraggio! Manuale di guerriglia culturale” (ovviamente pubblicato da Passaggio al Bosco). “C’è una leva, dentro di noi, che potrebbe sollevare il mondo: è il coraggio (…) è la puleggia che ci mette in moto, l’arco che ci spinge, gli stivali delle sette leghe che ci fanno camminare a passi da gigante”. Benito Mussolini, che una giovane Meloni definì il miglior politico degli ultimi 50 anni, del coraggio disse “bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle”. […]

ARTICOLI CORRELATI