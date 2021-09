Ilaria Perrotta per "www.vanityfair.it"

jennifer lopez

Quattro decenni sono trascorsi dalla prima edizione degli MTV Video Music Awards. Era il 1981 e il mondo era un’altra storia. E a sottolineare, appunto, la storia e chi l’ha fatta, non solo nel mondo musicale ma del costume e della moda in generale, il primo ingresso sul palco del Barclays Center di Brooklyn versione 2021 non poteva che essere il suo. Madonna, Regina assoluta del pop, che c’era allora e c’è oggi e per sempre, entrata con indosso un trench di Burberry, subito aperto per (di)mostrare che sotto il capospalla c’è molto.

Ovvero un completo in pelle nera al limite del bondage che The Queen sfoggia orgogliosa. La popstar ha raccontato del suo primo arrivo a New York all’età di 19 anni: « E siamo ancora qui, miei cari», ha detto in chiusura del discorso. Sessantatré primavere e highlander della scena mondiale.

madonna

A far rimanere però a bocca aperta come sempre la stratosferica Jennifer Lopez, solo poche ore prima sorridente e stilosissima in quel di Venezia con il suo Ben (Affleck) e poche ora dopo sul red carpet degli VMA, naturalmente, in forma smagliante. Jet lag, questo sconosciuto: Jenny from The Block genera palpitazioni distinguendosi, come al solito, grazie a un un look firmato David Koma. Per lei gonna corta tempestata di paillettes argentate a specchio e micro crop top nero a maniche lunghe. Pelle nuda a gogò e primo posto in sensualità a dimostrazione che l’età è solo un fatto mentale.

megan fox

Oltre le evergreen del pop, il tappeto rosso dell’evento si è trasformato anche in un momento amarcord e omaggio agli anni 2000 che proprio nelle ultime stagioni sono tornati in gran rispolvero: Paris Hilton, icona del primo decennio del 21esimo secolo, ha letteralmente accecato in minidress iper bling di The Blonds. L’abito ha lanciato un messaggio preciso in pieno stile ereditiera: «Sono la versione umana di un diamante».

Ritorno sotto i flash anche per Avril Lavigne, la emo popstar degli anni 00: per lei un completo tartan di Area nella sua nuance caratteristica, il rosa shocking, destrutturato e con corpetto argento in vista.

tinashe

Vero e proprio omaggio sartoriale, invece, a una delle voci più potenti e famose di inizio millennio, Christina Aguilera, lo ha fatto Tinashe in completo in pelle crop top e pantalone a vita bassa stringato di Dolce&Gabbana, molto Dirrrty e molto Xtina.

Ma molte altre sono le celeb che hanno stupito con abiti dagli effetti speciali svelando sul tappeto rosso la moda di inizio autunno. Dai completi luminosi agli abiti hot, dalle mise eccentriche alla più classiche, ecco nella gallery cosa hanno indossato tutti, da Justin Bieber a Megan Fox, servendo l’antipasto couture all’imminente Met Gala.

shawn mendes saweetie normani bretman rock billy porter alicia keys olivia rodrigo avril lavigne kim petras ed sheeran camila cabello billie eilish doja cat declyn lauper thornton e cyndi lauper ciara rita ora halle bailey in monot e chloe bailey justin bieber kacey musgraves kourtney kardashian e travis barker paris hilton lil nas machine gun kelly madison beer troye sivan