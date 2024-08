CON QUESTI CELLULARI AVETE FATTO AMMOSCIARE ANCHE BOB SINCLAIR – IL LAMENTO DEL MITICO DJ DOPO UNA SERATA IN UN LOCALE DI MYKONOS: “BASTA CELLULARI IN DISCOTECA, ALTRIMENTI È UN INCUBO. MI SENTO COSÌ DEPRESSO. È STATO IL PEGGIOR CONCERTO DELLA MIA CARRIERA. ENTRI NEL LOCALE, POSTO MERAVIGLIOSO, RAGAZZE MERAVIGLIOSE. INVECE LA GENTE STA FERMA COL CELLULARE IN MANO. STANNO LÌ CONGELATI A FILMARE. NON MI SONO MAI ANNOIATO TANTO…” – VIDEO

Mi dispiace per il poro Bob Sinclair, ma tra poco avremo giovani ipnotizzati dal cellulare che ragionano col cellulare e col numero di followers sui social

Una società di zombie pic.twitter.com/HKmjCpIdBf — Edo (@rienneva_plus) August 17, 2024

BOB SINCLAIR

(ANSA) - Non ci sono più le discoteche di una volta. Si balla sempre meno e ci si guarda sempre meno perché gli occhi sono tutti fissi a guardare lo schermo del cellulare. A dirlo non è uno qualunque ma un esperto del campo, ovvero Bob Sinclar che, dopo una deprimente serata in un locale di Mykonos in Grecia, lancia un appello:

"Basta cellulari in discoteca, altrimenti è un incubo". Migliaia i commenti di solidarietà anche con riferimento alla canzone cult Love Generation che secondo molti utenti è diventata "Phone Generation".: c'è anche chi gli dice: "Vieni a Corfù, amico, quai non c'è linea in nessun posto...".

"Mi sento così depresso. È stato il peggior concerto della mia intera carriera" dice Bob Sinclar affranto in un video. "Entri nel locale, posto meraviglioso a Mykonos, ragazze meravigliose, pensi che sarà una serata divertente" dice spiegando di aver messo in opera il suo French Touch, poi di aver tentato la Commercial Tech House e anche altro ma non c'è stato niente da fare: "La gente sta ferma col cellulare in mano. Stanno lì congelati a filmare".

BOB SINCLAIR

E confessa: "Sono così depresso. Magari è colpa mia ma non mi sono mai annoiato tanto, e volevo condividere tutto questo. Grazie per avermi ascoltato". Per fortuna ogni tanto va meglio: "Al Baoli di Cannes - dice nel video successivo, fatto appena sveglio direttamente dal letto - ho avuto la mia vendetta, ho suonato quello che volevo, senza compromessi e non c'erano cellulari, la gente ballava e si divertiva. Ho fatto il pieno d'energia".

BOB SINCLAIR BOB SINCLAIR BOB SINCLAIR