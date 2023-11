E QUESTI SAREBBERO QUELLI BUONI – UN’INCHIESTA DELLA BBC SU CRIMINI DI GUERRA COMMESSI DAI MILITARI BRITANNICI IN AFGHANISTAN TRAVOLGE IL NUMERO DUE DELL'ESERCITO DI SUA MAESTÀ E CAPO DELLA ROYAL MARINES, GWYN JENKINS – NEL 2011 IL GENERALE PLURIDECORATO AVREBBE INSABBIATO IL DOSSIER SULLE ESECUZIONI SOMMARIE DI PRIGIONIERI AMMANETTATI, ESEGUITE DA UOMINI DEL COMMANDO DI ELITE DELLA SAS…

(ANSA) - Minaccia di travolgere uno degli attuali ufficiali più alti in grado delle forze armate di Sua Maestà un approfondimento giornalistico condotta dal programma Panorama della Bbc su sospetti crimini di guerra attribuiti a militari britannici (come agli americani e ad altri) durante l'invasione a guida Usa dell'Afghanistan; crimini rimasti negli anni impuniti malgrado diverse inchieste e innumerevoli promesse di trasparenza.

Il nome che salta fuori dalle indagini dei reporter è quello del generale Gwyn Jenkins, dall'anno scorso vicecapo di Stato maggiore della Difesa del Regno Unito e comandante dei Royal Marines: un veterano super decorato della guerra in Iraq, del conflitto a Timor Est e dei cosiddetti Troubles in Irlanda del Nord, oltre che del fronte afghano.

Il programma tv è venuto infatti in possesso di un documento stando al quale Jenkins nel 2011 - quando era colonnello delle forze speciali - fu informato di esecuzioni sommarie di prigionieri ammanettati perpetrate nel Paese asiatico da uomini delle unità di commando di elite della Sas, con tanto di testimonianze dirette di altri militar. Ma contribuì a insabbiare tutto, apponendo il segreto su un fascicolo ad hoc e addirittura nascondendo il file in una sua cassaforte.

Secondo la ricostruzione della Bbc, l'allora colonnello fece rapporto al suo diretto superiore dell'epoca, il generale Jonathan Page, ma - una volta conclusi gli accertamenti - si guardò bene dal trasmetterli alla polizia militare per l'avvio di un procedimento giudiziario, come sarebbe stato suo dovere legale fare. Per poi scalare negli anni successivi i gradini più alti della carriera in divisa fino a diventare comandante in capo dei reparti speciali e quindi ad assumere nel 2022 il doppio incarico di numero uno dei Marines e numero due di tutte le forze armate.

Il dossier sulle accuse di "esecuzioni extragiudiziali" britanniche in Afghanistan è tuttora al centro di un'inchiesta pubblica indipendente in corso presso le Royal Courts of Justice di Londra. Inchiesta che finora non ha peraltro prodotto provvedimenti concreti, nonostante il velo squarciato giusto un anno fa da una precedente denuncia dei giornalisti di Panorama su almeno 54 episodi specifici di prigionieri afghani uccisi senza processo da un solo squadrone delle Sas, durante un singolo turno di missione di sei mesi svolto tra dicembre 2010 e maggio 2011.

