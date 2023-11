LA QUESTIONE PALESTINESE È ALLA FRUTTA – DAL 7 OTTOBRE SCORSO SUI SOCIAL SPOPOLANO GLI EMOJI DELL’ANGURIA: SONO UN MODO PER DIMOSTRARE IL SOSTEGNO ALLA CAUSA PALESTINESE – QUESTO PERCHE’ LA FETTA DEL FRUTTO RIPRODUCE I COLORI DELLA BANDIERA PALESTINESE E RAPPRESENTA PROSPERITÀ E ABBONDANZA NELLA REGIONE – DAL 1967 A OGGI, IL COCOMERO E' DIVENTATO UN SIMBOLO PER AGGIRARE IL DIVIETO IMPOSTO DA ISRAELE DI…

Con l'inizio della guerra tra Israele e Hamas, i social network sono stati invasi da emoji dell'anguria. Da TikTok a X, passando per Instagram e Facebook: semplicemente virale. Non c'è alcun legame con l'estate o con il frutto in sé. Si tratta di un simbolo legato indissolubilmente alla tensione in Medio Oriente: rappresenta infatti il sostegno alla Palestina. Perché l'anguria?, si chiederanno in molti.

Risposta banale quanto scontata: i colori del frutto sono gli stessi della bandiera palestinese, ossia il rosso, il bianco, il nero e il verde. Ma in realtà non si tratta dell'unica motivazione.

L'uso dell'anguria come simbolo palestinese non è nuovo, ma emerse per la prima volta dopo la Guerra dei sei giorni nel 1967, quando Israele prese il controllo della Cisgiordania e di Gaza e annesse Gerusalemme Est. Come evidenziato dal Time, all'epoca il governo israeliano rese l'esposizione pubblica della bandiera palestinese un reato penale. Per aggirare il divieto, i palestinesi iniziarono ad utilizzare il frutto che, una volta aperto, porta esattamente i colori nazionali della bandiera palestinese.

Israele revocò il divieto di sventolare la bandiera palestinese nel 1993, come previsto dagli accordi di Oslo. Prima, invece, l'anguria aveva rappresentato un simbolo diffusissimo di proteste e di identità. Poi, nel 2007, subito dopo la seconda Intifada, l'artista Khaled Hourani creò "The Story of the Watermelon" per un libro intitolato Atlante soggettivo della Palestina.

[...] L'utilizzo dell'anguria come simbolo della palestina è stato ripreso poi nel 2021, in seguito a una sentenza del tribunale israeliano secondo cui le famiglie palestinesi con sede nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est sarebbero state sfrattate dalle loro case per far posto ai coloni.

Arriviamo dunque ad oggi. A gennaio il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir aveva dato alla polizia il potere di confiscare le bandiere palestinesi. Ciò è stato successivamente seguito dal voto di giugno su un disegno di legge che vietava alle persone di esporre la bandiera nelle istituzioni finanziate dallo stato, comprese le università.

[...] Immagini di angurie sono state attaccate su sedici taxi in servizio a Tel Aviv, con il testo di accompagnamento perentorio: “Questa non è una bandiera palestinese”. Ora, a più di un mese dall'inizio del conflitto, le emoji per manifestare vicinanza ai palestinesi.

