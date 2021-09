UNA QUESTIONE DI SCARSA INTELLIGENCE - IL DISSIDENTE CINESE WEI JINGSHENG, RIFUGIATOSI DA ANNI NEGLI STATI UNITI, RACCONTA DI AVER AVVISATO I SERVIZI DI INTELLIGENCE AMERICANI CHE UNO STRANO VIRUS SI STAVA DIFFONDENDO A WUHAN NEL NOVEMBRE DEL 2019 - IL DISSIDENTE NE AVEVA PARLATO A UN POLITICO DI ALTO LIVELLO, "ABBASTANZA IN ALTO DA POTER RAGGIUNGERE IL PRESIDENTE" - "HO PERCEPITO CHE NON ERANO PREOCCUPATI COME LO ERO IO"...

Dagotraduzione dal New York Post

Wei Jingsheng

Nel suo nuovo libro, Wei Jingsheng, il più famoso disertore cinese rifugiatosi in America nel 1997, racconta che nel novembre del 2019 aveva avvisato i servizi di intelligence degli Stati Uniti che un nuovo virus si stava diffondendo a Wuhan.

Nel volume, intitolato “What Really Happened in Wuhan”, il padre del movimento democratico cinese dice di aver sentito parlare per la prima volta di un nuovo, misterioso virus ai tempi dei Giochi militari di Wuhan nell’ottobre del 2019.

Malati di Covid a febbraio 2020

Allarmato dalle notizie che gli arrivavano, Wei aveva subito avvertito i servizi di intelligence statunitensi, un politico che aveva contatti con il presidente, e l’attivista cinese per i diritti umani Dimon Liu.

«Ho percepito che non erano così fortemente preoccupati come lo ero io, quindi ho fatto del mio meglio per fornire informazioni più dettagliate. Forse non credevano che un governo potesse coprire l’esistenza di un virus. Allora ho insistito nel tentativo di convincerli».

Wei Jingsheng 3

Wei, che ha trascorso 18 anni nelle carceri cinesi per essersi opposto al regime comunista, gode di una fiducia bipartisan ed è in contatto con l’ex segretario di Stato Mike Pompeo e con la presidentessa della Camera Nancy Pelosi. Wei ha detto di aver scoperto il virus da contatti di alto livello a Pechino.

«Ho parlato con Dimon e alcuni altri politici americani alla Camera del pericolo di questa situazione», ha detto. «C'erano anche funzionari della Casa Bianca in quel momento. A novembre 2019».

Aeroporto con restrizioni Wuhan

Wei non ha voluto rivelare con quale politico ha parlato. «Non sono sicuro che questo politico voglia che parli di lui proprio qui», ha detto. «Ma voglio dire che è un politico abbastanza in alto, abbastanza in alto da poter raggiungere il presidente degli Stati Uniti».

David Asher, il funzionario del Dipartimento di Stato che ha guidato la task force sulle origini del COVID-19, ha affermato che l'opportunità offerta dall'avvertimento di Wei equivaleva a «fermare l'11 settembre prima che accadesse». Asher ha detto che il governo degli Stati Uniti aveva altre prove cruciali di allarme preventivo alla fine del 2019, ma non è riuscito a collegare i punti.

Wei Jingsheng 2

Asher sostiene che il governo degli Stati Uniti ha avuto informazioni sugli operatori dell'Istituto di virologia di Wuhan che si ammalavano di sintomi simili al COVID per la prima volta alla fine del 2019, un anno prima il Dipartimento di Stato facesse la stessa scoperta durante la sua indagine sulle origini del virus. A quel punto, 1,7 milioni di persone in tutto il mondo erano morte a causa del COVID-19.

Le autorità cinesi hanno agito per sopprimere le notizie sull'epidemia di Wuhan, eliminando da Internet sia i post che le notizie che vi facevano riferimento, e facendo "scomparire" dissidenti e informatori che tentavano di lanciare un avvertimento. I resoconti dei social media su un nuovo coronavirus non sono emersi fino alla fine di dicembre 2019 e a fine gennaio 2020 Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda hanno chiuso le frontiere ai viaggiatori provenienti dalla Cina.

WEI JINGSHENG IN EUROPA

"What Really Happened in Wuhan" Liu rivela che Wei le ha parlato del virus il 22 novembre 2019, a una cena alla quale era presente anche suo marito, l'ex agente della CIA Robert Suettinger.

«Non potevo credere a quello che stava dicendo», ha detto Liu. «A quel tempo, avevo pensato che il coronavirus non potesse essere peggiore della SARS. E la SARS, come sapevamo per esperienza, non era così contagiosa e poteva essere contenuta. All'epoca pensavo che fosse così. Ok, c'è stata un'epidemia, ma le autorità e il progresso delle scienze mediche saranno in grado di contenerne la diffusione».

Nel libro, Liu descrive in dettaglio la corsa per ottenere informazioni sul nuovo virus alla Casa Bianca e la sua incertezza al riguardo. Dopo la visita di Wei, scrisse un promemoria di ciò che aveva divulgato a lei e a Suettinger.

wei jingsheng

Aveva intenzione di trasmetterlo al vice consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Matt Pottinger. «Ma non gliel'ho mandato perché così tante cose erano incredibili», ha detto. «L'ho scritto, ma non l'ho inviato perché ho deciso che era meglio che Wei parlasse direttamente con Matt Pottinger».

Nel libro Wei dice: «Per voi occidentali è difficile comprendere la capacità che ha il PCC di sigillare le informazioni».