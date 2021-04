14 apr 2021 19:01

QUESTO AMORE È UN GELATO AL VELENO – UNA 36ENNE DI TERMINI IMERESE, IN PROVINCIA DI PALERMO, È STATA ARRESTATA PER AVER AVVELENATO IL MARITO 40ENNE PER POTER STARE CON L’AMANTE: IN UN PRIMO MOMENTO SI ERA PENSATO CHE L’UOMO ERA MORTO PER CAUSE NATURALI, MA L’AUTOPSIA HA ACCERTATO LA PRESENZA DI CIANURO NEL CORPO – A INCASTRARE LA DONNA È STATA LA TESTIMONIANZA DEL…