17 feb 2023 14:01

QUESTO BONUS È DIVENTATO UNA SUPER-FREGATURA – ECCO COSA SUCCEDE DOPO LO STOP DEL GOVERNO ALLA CESSIONE DEL CREDITO E ALLO SCONTO IN FATTURA – PER CHI HA GIÀ AVVIATO I LAVORI NON CI SARANNO PROBLEMI A ULTIMARE IL CANTIERE. MENTRE DIFFICILMENTE LE BANCHE ACCETTERANNI DI PREMDERSI IL CREDITO FISCALE DI CHI HA DEPOSITATO LA CILAS (LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI) MA NON HA ANCORA AVVIATO LE OPERE – PER CHI NON HA ANCORA PRESENTATO LA CILAS INVECE NON CI SONO SPERANZE…