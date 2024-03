QUESTO MATRIMONIO NON S’HA DA FARE - IN MESSICO LA SUOCERA PAGA TRE UOMINI PER LANCIARE VERNICE ROSSA SULL'ABITO DELLA SPOSA, ROVINANDO IL MATRIMONIO DEL FIGLIO - IL MOTIVO? LA NUORA "NON E' ABBASTANZA RICCA" - QUANDO LA COPPIA HA ANNUNCIATO DI VOLER CONVOLARE A NOZZE, LA SUOCERA HA FINTO UN INFARTO PER LA NOTIZIA - DURANTE LA CERIMONIA HA FATTO IRRUZIONE LA POLIZIA PERCHE'...

Il sogno di qualsiasi coppia che si appresti a celebrare il matrimonio è che quello sia il giorno più bello, che tutto vada come progettato e che tutti gli invitati si uniscano con gioia alla felicità degli sposi. Non è andata così per Alexandra e il suo fidanzato, tanto che la loro favola si è trasformata in un incubo.

Lo sposo è nato in una famiglia benestante di Ciudad Obregón, nello stato messicano di Sonora, e i suoi genitori hanno sempre sognato per lui l'unione con una donna ricca. Ma questo non è il caso di Alexandra, la cui dote è - piuttosto che il denaro - la determinazione e la purezza dei suoi sentimenti. Particolari passati in secondo piano per i suoceri, che hanno cominciato a sospettare che la fidanzata del figlio volesse sposarlo solo per interesse, tanto da provare a corromperla con un assegno in bianco affinché mettesse fine alla relazione.

La situazione non ha fatto che peggiorare quando la coppia ha annunciato l'intenzione di volersi sposare. La suocera ha finto un infarto, attribuendo la colpa proprio alla notizia delle imminenti nozze, e la famiglia ha detto sin dal primo momento che quel giorno non sarebbe stata al fianco del figlio. Quando la data è arrivata, il 18 febbraio, i suoceri si sono tenuti ben lontani dalla chiesa, ma hanno fatto in modo di essere presenti nel peggiore dei modi.

Mentre Alexandra, in piedi sulla porta della chiesa e sotto al braccio di suo padre, era pronta a percorrere la navata per andare incontro al suo futuro marito, ha sentito alcuni schizzi colpirla alle spalle. Non era la classica pioggerellina che fa una sposa fortunata, bensì vernice rossa che le colava sull'abito mentre la folla di invitati gridava inorridita. Secondo il racconto fatto sui social, a lanciare la vernice sarebbero stati tre uomini assoldati dalla famiglia dello sposo per rovinare il matrimonio.

Ma Alexandra e il fidanzato non si sono persi d'animo. La sposa è tornata a casa il tempo necessario a cambiarsi d'abito, per poi tornare in chiesa più determinata di prima. Ma una volta pronunciato il fatidico "sì" le ripicche ideate dalla famiglia dello sposo non sono finite. Arrivati al luogo scelto per il ricevimento, sposi e invitati si sono visti piombare la polizia sul posto. A mandre gli agenti sarebbero stati proprrio i suoceri tramite una segnalazione anonima in cui denunciavano la presenza di droga.

Tutti gli invitati sono stati perquisiti e lo stesso sposo stava per finire in manette. Ma per fortuna nessuno è stato arrestato e la polizia ha lasciato il banchetto. Infine, anche il viaggio di nozze ha dovuto fare i conti con i tentativi di sabotaggio dei genitori dello sposo, che gli hanno nascosto passaporto e visto e hanno contattato l'agenzia di viaggi affinché rovinasse la loro luna di miele.

