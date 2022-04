IN QUESTO MONDO DI BARBIE - QUATTRO DONNE OSSESSIONATE DALLE DIMENSIONI DEL SENO RACCONTANO COM'E' VIVERE CON BOCCE DI DIMENSIONI DA RECORD - YVONNE: "NON RIESCO A VEDERE LE DITA DEI PIEDI. ALCUNI COMPITI SONO DIFFICILI, SOPRATTUTTO SE DEVO MUOVERMI VELOCEMENTE" - AMBER: "MI PIACE AVERE UN LOOK SEMPRE DIVERSO, ASPETTO OGNI INTERVENTO CHIRURGICO CON ANSIA" - CATHY: "VOGLIO DIVENTARE COME UNA BAMBOLA..." - FOTO

Dagotraduzione dal Sun

Yvonne Bar

Tre aspiranti Barbie che hanno speso decine di migliaia di euro per aumentare la taglia del seno ora sembrano irriconoscibili dopo aver rivelato il loro nuovo aspetto.

Le loro trasformazioni sono costate loro una piccola fortuna, avendo speso un totale di 36.000 euro. Amber, Yvonne, Cathy e Neyleen credono che non ci sia niente di troppo grande quando si tratta di tette – e qui spiegano perché.

La modella Yvonne Bar, 26 anni, di Francoforte, in Germania, una volta si è lamentata di non riuscire a trovare un fidanzato perché i suoi seni erano troppo grandi. Ora, è andata così tante volte sotto i ferri che non riesce a vedere le dita dei piedi e deve dormire con un reggiseno sportivo. L'ex banchiera di investimento ha speso 70.000 euro in diverse procedure cosmetiche nel corso degli anni. Crescendo, si sentiva insicura riguardo al suo corpo ed è stata vittima di bullismo per il suo aspetto, con le persone che la chiamavano "maschiaccio" o "bastone con i capezzoli".

Yvonne Bar 2

Ma dal 2013, Yvonne ha subito quattro ingrandimenti del seno, un lifting brasiliano, liposuzione e filler alle labbra, così come al mento. E di recente è tornata al tavolo operatorio per farsi una coppa taglia H.

Ma nonostante ami il suo aspetto, ci sono sfide quotidiane che deve affrontare con un petto così grande. «Non riesco a vedere le dita dei piedi quando guardo in basso», ha detto Yvonne.

«Alcuni compiti sono difficili, soprattutto se mi richiedono di muovermi molto o velocemente. A volte mi fa male il collo perché i miei impianti sono molto pesanti. Indosso un reggiseno sportivo principalmente durante il giorno e sempre di notte per il supporto».

Amber May, una "tossicodipendente" di chirurgia plastica che ha speso 84.000 euro in diverse procedure, fatica ad allacciarsi le scarpe per via del suo seno. La 23enne del Leicestershire è stata in missione per anni per realizzare il corpo sinuoso dei suoi sogni ed è stata sotto i ferri otto volte.

Amber May 2

La modella ha avuto più operazioni di seno, sollevamenti di testa brasiliani (BBL), due interventi di rinoplastica, un ciclo di rimozione del grasso buccale, tre cicli di liposuzione di tutto il corpo e ha avuto riempitivi facciali e interventi ai denti.

Ad oggi, Amber ha speso 36.000 euro per il suo seno e dice che vuole continuare a sottoporsi a interventi chirurgici a tempo indeterminato. «Mi piace sembrare falsa», ha detto. «Mi piace avere un aspetto diverso, aspetto ogni intervento chirurgico con ansia, è come un hobby, per adesso ne ho fatti otto». «Direi che ne sono dipendente, non sono mai nervosa il giorno dell’operazione, ma eccitata».

Cathy lavora a tempo pieno come cam girl e modella e ha aumentato le dimensioni del suo seno quattro volte. L'obiettivo della 30enne è diventare «perfetta come Barbie».

Amber May

Ha iniziato a trasformare il suo aspetto alcuni anni fa, volendo sembrare più «femminile» e «simile a una bambola» - e dice che farà di tutto per ottenere l'aspetto di una bambola vivente. Finora, la modella ha aumentato le sue dimensioni del seno da A a 80E, oltre a iniettarsi più volte l'acido ialuronico su labbra, guance, mento e mascella e un sistemare il naso.

Ma prevede di sottoporsi ancora a numerosi interventi chirurgici nel prossimo futuro. «Ho cambiato il mio aspetto per sembrare più femminile, più simile a una bambola e per diventare perfetta come una bambola Barbie», ha detto. «Sì, sono dipendente dal perfezionismo della femminilità. Alcune cose ne valgono la pena».

Neyleen Ashley, 33 anni, ha gli impianti di dimensioni legali più grandi negli Stati Uniti, ma la modella sta pianificando di rimuoverli dopo aver sofferto di dolorose emicranie e tensione alla schiena. L'influencer dei social media della Florida, negli Stati Uniti, è conosciuta online dai suoi 2,5 milioni di follower su Instagram (@neyleenashley) per la sua figura snella.

Amber May 3

Tuttavia il suo aspetto ha avuto un prezzo elevato. «Ho sempre sofferto di orribili emicranie, ma sono peggiorate tre anni fa», ha detto Neyleen.

«Quasi ogni giorno, la parte superiore delle spalle e i tendini sono un tensione e sembra che le mie spalle e il collo siano tesi. Le mie tette mi impediscono anche di correre e di fare esercizio. Ho intenzione di rimuovere completamente i miei impianti e di fare una brutta copia, o semplicemente di ottenere un impianto più piccolo».

«Diversi medici mi hanno detto che sarà un intervento chirurgico importante, in cui avrò molte cicatrici e rimuoverò i tessuti».

Cathy Cathy 2 Neyleen Ashley Neyleen Ashley 2