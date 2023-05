20 mag 2023 19:30

IN QUESTO MONDO DI LADRI - UN 20ENNE SCATTA LA FOTO A DEI LADRUNCOLI IN FUGA E LORO LO PESTANO A SANGUE: È SUCCESSO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DOVE UN RAGAZZO, DOPO UNA SERATA CON GLI AMICI, SI È ACCORTO CHE I MALVIVENTI AVEVANO RUBATO UN ALTOPARLANTE BLUETOOTH DALLA SUA AUTO E HA SCATTATO UNA FOTO ALLA TARGA DELLA MACCHINA DEI FUGGITIVI - A QUEL PUNTO È SCATTATA LA REAZIONE FURIOSA DEI TRE CHE…