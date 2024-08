31 ago 2024 12:30

IN QUESTO MONDO DI LADRI! AD AGOSTO, MENTRE LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE ERA IN FERIE AL MARE, ROMA E' STATA MARTORIATA DAI LADRI - 14 GEORGIANI SONO STATI ARRESTATI, ACCUSATI DI AVER SVALIGIATO DIVERSI APPARTAMENTI - LA LORO TECNICA E' QUELLA DI OSSERVARE LE CASE, AVERE CONFERMA CHE SIANO LIBERE E, IN CASO, ENTRARE IN AZIONE - AD APRIRE LA PORTA CI METTONO QUALCHE SECONDO E, IN SOLI 4-5 MINUTI, ESCONO CON LA REFURTIVA...