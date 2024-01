IN QUESTO MONDO DI LADRI – A MILANO DUE SERBI DI 55 E 66 ANNI SI FINGEVANO CLIENTI ABBIENTI PER RUBARE IN GIOIELLERIE, ALBERGHI E NEGOZI DI LUSSO DEL QUADRILATERO DELLA MODA – I MALVIVENTI HANNO MESSO A PUNTO DIVERSI COLPI DA OTTOBRE E DICEMBRE IN VIA MONTENAPOLEONE, METTENDO LE MANI SU BOTTIGLIE DI VINO E CHAMPAGNE E SU UNA COLLANA DA 123MILA EURO – MA NON AVEVANO FATTO I CONTI CON LE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA CHE… - VIDEO

VIDEO: LE IMMAGINI DEI DUE LADRI IN AZIONE A MILANO

Da www.lastampa.it

ladri in azione nei negozi di lusso di milano 8

Si fingevano clienti abbienti ed eleganti per rubare in gioiellerie, alberghi e negozi di lusso. La Polizia ha scoperto grazie alle riprese video i due uomini, serbi di 55 e 66 anni, all'opera nei negozi in via Montenapoleone, ricostruendo poi le loro azioni da ottobre a dicembre, in particolare il furto di una collana da 123mila euro in un gioielleria nel Quadrilatero della moda, e quello bottiglie di vino di grande pregio valutate in decine di migliaia di euro in un hotel di lusso.

