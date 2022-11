13 nov 2022 19:20

QUESTO SI' CHE È VERO AMORE!– A PERUGIA UN 46ENNE DELL’EST EUROPA HA PROVATO A CONTAGIARE L’EX COMPAGNA PER STARE SOLO CON LEI 5 GIORNI – ORA ALL’UOMO NON BASTERÀ UN TAMPONE NEGATIVO PER USCIRE DI CASA VISTO CHE È STATO MESSO AI DOMICILIARI. OLTRE AL TENTATIVO DI INFETTARLA, IL 46ENNE GELOSISSIMO AVEVA POSTO IN ESSERE "GRAVI ATTI PERSECUTORI" NEI CONFRONTI DELLA DONNA