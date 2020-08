QUI C'E' "TRIP" PER GATTI – L’OCCIDENTE SCOPRE L’AYAHUASCA, UNA MISCELA DI PIANTE AMAZZONICHE CON EFFETTI PSICOATTIVI USATA PER ANNI NEI RITUALI DELLE TRIBÙ INDIGENE SUDAMERICANE: SE BOLLITA INSIEME ALLE FOGLIE DI CHACRUNA LA RADICE, CHE CONTIENE LA SOSTANZA CHIMICA DMT, PROVOCA VIVIDE ALLUCINAZIONI E UN ALTERATO SENSO DI SÉ - LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE VOMITA DOPO AVER BEVUTO L’INTRUGLIO, MA DOPO… - VIDEO

Angela Murray ha provato l’ayahuasca come l’ultima spiaggia. La donna della Florida ha lottato contro il disturbo da stress post-traumatico per anni dopo che suo marito ha ucciso sua figlia e si è tolto la vita nel 2008. Stava progettando di suicidarsi fino a quando non si è imbattuta nell’ayahuasca, una bevanda psichedelica a base di piante con presunte proprietà curative, attraverso un gruppo di supporto dei veterani.

Un episodio della nuova docu-serie di Netflix “(Un) Well” segue Murray attraverso la sua seconda esperienza con l’ayahuasca durante un ritiro alla Soul Quest Ayahuasca Church di Orlando, Florida. Il programma tv si sposta anche in Perù, dove le tribù indigene hanno utilizzato la miscela allucinogena nelle pratiche di medicina spirituale per migliaia di anni.

La medicina antica si è fatta strada nella cultura occidentale negli ultimi anni. Ritiri come Soul Quest stanno spuntando negli Stati Uniti e in Europa, e decine di turisti affollano i punti chiave dell’ayahuasca come Iquitos, in Perù, in cerca di illuminazione spirituale o benefici terapeutici.

Mentre l’uso dell’ayahuasca si fa strada in tutto il mondo, gli utenti inesperti, in particolare i turisti, rischiano di estrapolarla dal contesto, ha detto a Insider l’antropologa culturale Evgenia Fotiou.

“È un sistema di guarigione olistico che si rivolge a corpo, mente e spirito, e di solito l’ayahuasca è solo una parte di un sistema più ampio“, ha detto Fotiou. “Quindi non è una panacea. Non è una cosa che da sola aggiusterà tutto.”

Storie di dosi letali e abusi sessuali hanno anche mostrato un lato oscuro del boom del turismo dell’ayahuasca. L’episodio descrive l’omicidio di un influente sciamano in Perù e il linciaggio pubblico del suo sospetto assassino, che ha messo a nudo le crepe nella complicata dinamica tra gli stranieri alla ricerca dell’ayahuasca e la gente del posto che la fornisce.

L’ayahuasca contiene la sostanza chimica DMT (dimetiltriptamina), che provoca vivide allucinazioni e un alterato senso di sé.

Consumare la vite dell’ayahuasca da sola non farà molto, ma quando viene bollita insieme alle foglie della pianta di chacruna, la miscela risultante ha effetti psicoattivi.

Le foglie contengono una sostanza chimica chiamata DMT (dimetiltriptamina), che è strutturalmente simile al neurotrasmettitore serotonina che produce la felicità. Normalmente, i tuoi enzimi intestinali distruggerebbero la DMT prima che tu possa sentire i suoi effetti, ma la vite di ayahuasca impedisce che ciò accada (e provoca il caos nel tuo sistema digestivo nel processo). La maggior parte delle persone riferisce di “spurgo” o vomito subito dopo aver consumato l’ayahuasca. Dopo che la nausea si è placata, si manifestano allucinazioni vivide simili a sogni lucidi.

I modelli di onde cerebrali associati alle allucinazioni dell’ayahuasca assomigliano a quelli osservati quando le persone aprono gli occhi, ha detto Christopher Timmermann, ricercatore presso il Center for Psychedelic Research dell’Imperial College di Londra.

“Solo che in questo caso le persone non sono coinvolte, non aprono gli occhi“, ha detto Timmermann a Insider. “Quindi la componente visiva dell’esperienza coinvolge le persone in modo simile alla “waking reality”, la realtà che sperimentiamo quando siamo coscienti e consapevoli. Quando abbiamo portato la nostra mente nella piena consapevolezza

Inoltre, è stato scoperto che l’ayahuasca riduce l’attività nella rete di strutture neurologiche di default (default mode network), un insieme di regioni del cervello associate al senso di sé, che possono essere correlate ai sentimenti di trasformazione dell’identità segnalati dai consumatori di ayahuasca.

Le persone affermano che l’ayahuasca li ha aiutati a superare traumi e malattie non curabili, ma le prove scientifiche sono limitate.

In “(Un) Well”, Murray ha detto di aver provato un travolgente senso di amore durante la sua seconda cerimonia di ayahuasca. Ha riferito di aver sentito una voce che diceva “hai perso abbastanza”, il che ha portato a una svolta nell’elaborazione del suo trauma.

Mentre alcune persone provano l’ayahuasca in modo ricreativo, molti, come Murray, la vedono come una possibilità per trattare l’incurabile. Altri utenti presenti nella serie tv hanno provato l’ayahuasca per il disturbo da stress post traumatico, depressione resistente al trattamento, dipendenza e malattie fisiche croniche.

Le prove scientifiche sul fatto che l’ayahuasca possa aiutare a trattare queste malattie sono limitate. Un piccolo studio con placebo controllato ha concluso che l’ayahuasca, dosata all’interno di un contesto appropriato, si mostra promettente come trattamento per la depressione.

Ma avvicinarsi all’ayahuasca come una forma di terapia occidentalizzata può essere in contrasto con le radici della pratica, ha detto Fotiou.

“Penso che la cosa più difficile da tradurre per gli occidentali sia l’aspetto spirituale“, ha detto Fotiou a Insider. “Quello che vedo di più con gli occidentali impegnati in questa pratica è un approccio psicologico, quindi pensano che questa sia una modalità terapeutica”.

Nella ricerca e nell’esperienza di Fotiou con l’ayahuasca, ha scoperto che i benefici dell’ayahuasca non possono essere ridotti alla sostanza stessa. Ha esortato gli utenti a prendere in considerazione i rituali che circondano l’infusione, così come il più ampio sistema di medicina a base vegetale in cui coesiste, per una visione più olistica della guarigione.

