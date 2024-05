la testimonianza di stormy daniels in tribunale a new york

Estratto dell’articolo di Antonella Ciancio per “il Fatto quotidiano”

“Sei sempre così arrogante e pomposo?”. Arriva da Stormy Daniels la testimonianza più impietosa contro Donald Trump nell’aula del processo penale […] in corso a New York. La celebre pornostar americana racconta di aver sentito gelarsi i piedi e le mani e la stanza girarle attorno per lo “spavento” di vedere Trump in mutande e maglietta seduto sul bordo del letto della suite dell’hotel Lake Tahoe, in Nevada, in un incontro avvenuto durante un torneo di golf 18 anni fa.

“Ho pensato: oh mio Dio, come ho fatto a non capire in che situazione mi sono messa?” dice di aver pensato l’attrice, al secolo Stephanie Clifford, prima di aver provato un breve black-out, seguito solo dal ricordo di trovarsi con lui sul letto.

“Fissavo il soffitto e non sapevo come ci fossi arrivata, provavo a pensare a qualsiasi cosa tranne a quello che stava accadendo”, dice Stormy Daniels. “Non avevo vestiti e scarpe...” aggiunge l’attrice, testimoniando il rapporto sessuale negato da Trump, descrivendo persino la posizione poco romantica dei due sul letto. La difesa chiede obiezione: accolta. I dettagli erano vietati, ma ormai sono di dominio pubblico.

Nessuna forzatura, niente droghe e alcol […], dice Daniels. L’incontro […]era inizialmente stato pensato per poter discutere di una possibile partecipazione di Daniels a The Apprentice, il celebre programma televisivo che all’epoca Trump conduceva. Daniels, vestita di nero, […] Dice che Trump le avrebbe detto: “È l’unico modo per farti uscire dal campo di camper”, gli accampamenti dove vivono i poveri. […]

Quindi, racconta che Trump le disse che gli ricordava sua figlia Ivanka, “intelligente, bionda e bella e sottostimata come lei”. Dopo una tale premessa, la prima risposta a caldo di Daniels all’invito di cenare insieme in suite? “No”. Poi il consenso. Si ritrova il Tycoon nell’anticamera che la riceve vestito in pigiama di seta e satin.

“Ho detto, lo sa Hugh Hefner che gli hai rubato il pigiama?” ironizza Daniels […]. […] racconta che Trump le avrebbe parlato di Melania mentre guardavano delle foto. Lui le avrebbe detto di non preoccuparsi, perché “non dormiamo neanche nella stessa stanza”.

La procuratrice, Susan Hoffinger, chiede all’attrice, oggi 45enne. “Ha fatto sesso con lui?”. “Sì”, scandisce lei. L’attrice descrive di essersi allontanata per andare in bagno e di essersi ritrovata Trump in pigiama e mutande boxer. Dice di aver sculacciato Trump, che l’avrebbe sfidata a farlo, con la copia di una rivista con il ritratto del Tycoon in copertina.

La descrizione della scena sembra agitare Trump, che fino ad allora era rimasto in silenzio e per lo più con lo sguardo fisso. “B…shit”, “stron**te”, sembra sbottare con il suo legale. Daniels, pagata 130 mila dollari dall’avvocato personale di Trump in cambio del suo silenzio prima delle presidenziali del 2016 (vinte dal leader repubblicano), non tace.

Non è la prima volta, ma stavolta i dettagli sono più salaci e si appiccicano agli atti del primo processo penale di un ex presidente, l’unico […] che potrebbe arrivare a sentenza prima delle elezioni di novembre.

Trump ha sempre negato l’affaire, che di per sé non costituisce reato. L’accusa riguarda i pagamenti a nero alla Clifford e alla modella di Playboy Karen Mcdougal in cambio del loro silenzio per non turbare le elezioni: 34 capi d’accusa di aver falsificato i pagamenti eseguiti dal suo ex avvocato Michael Cohen e registrati come semplici spese legali. Trump si è dichiarato non colpevole e agisce da vittima di una persecuzione giudiziaria a fini politici in vista della sfida elettorale contro il presidente Biden. Ci voleva Stormy ad agitare le acque.

