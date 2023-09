QUI CI VUOLE IL LANCIAFIAMME – A MILANO UNA COPPIA DI FIDANZATINI 18ENNI E' STATA AGGREDITI DA SETTE EGIZIANI, TRA CUI TRE MINORENNI: IL GRUPPO SI È SCAGLIATO CONTRO IL RAGAZZO E LA SUA COMPAGNA PER RUBARE CELLULARI, CUFFIETTE E SOLDI – UN BOTTINO MAGRISSIMO TANTO DA FAR PENSARE AGLI INQUIRENTI CHE ABBIANO AGITO SOLO PER IL “GUSTO DELL’AGGRESSIONE IN BRANCO” – I SETTE SONO STATI INDIVIDUATI E…

Quando hanno visto la pattuglia dei carabinieri che arrivava alle loro spalle hanno gettato a terra la felpa e i due cellulari rubati alle vittime. I carabinieri, in attesa dei rinforzi, temendo che i sette ragazzi potessero fuggire li hanno fermati con la scusa di un normale controllo. E anzi, in modo scherzoso i due carabinieri hanno cercato di tenerli lì a chiacchierare alcuni minuti nell’attesa dei colleghi.

Quando sono arrivate le altre macchine del Radiomobile, i sette ragazzi sono stati identificati e caricati in macchina per essere poi mostrati alle vittime che hanno confermato le descrizioni che avevano già fornito dopo la rapina […]

Sono tutti egiziani, hanno tra i 20 e i 16 anni, tre sono minorenni. […] sono tutti in arresto accusati di rapina aggravata in concorso. Hanno aggredito le loro vittime in modo brutale, hanno picchiato e graffiato al collo una ragazza per cercare di portarle via la borsetta. Hanno agito per pochi euro, più forse per il «gusto» dell’aggressione in branco — così sospettano gli inquirenti — che per l’entità del (magro) bottino.

Tutto è accaduto poco dopo l’una di notte di giovedì in piazzale Gambara. Le vittime dell’aggressione e della rapina sono una coppia di fidanzati 18enni, un ragazzo e una ragazza.

[…] «Abbiamo subito visto quei ragazzi in fondo all’autobus», hanno raccontato ai carabinieri. Una volta scesi alla fermata di Gambara si sono accorti che i sette giovani li stavano seguendo.

A un certo punto il più piccolo della comitiva, 16 anni, s’è avvicinato al 18enne e l’ha aggredito tentando di strappargli di dosso la felpa del Milan. Il giovane ha reagito e subito due amici sono arrivati e lo hanno bloccato tenendolo per le braccia. Poi hanno rovistato nella sue tasche e si sono impossessati del cellulare, delle cuffiette bluetooth e del portafoglio con dentro 40 euro.

[…] gli altri si sono avventati sulla ragazza. Hanno cercato di strapparle la borsetta. Lei ha lottato disperatamente. A quel punto l’hanno colpita con due pugni alla pancia, fino a farla crollare. È stato in quel momento che sono riusciti a mettere le mani anche sul suo cellulare. Poi la fuga di corsa. I due fidanzati hanno visto una pattuglia di carabinieri di passaggio, hanno fermato i militari e hanno chiesto aiuto. […]