QUI CROLLA TUTTO! - A MONTECARLO, IN PROVINCIA DI LUCCA, UN’ESPLOSIONE HA FATTO VENIRE GIÙ UN'ABITAZIONE A DUE PIANI. UN UOMO DI 70 ANNI È STATO TROVATO MORTO, ALTRE SEI PERSONE SONO RIMASTE FERITE – A CAUSARE L’ESPLOSIONE, PROBABILMENTE, UNA FUGA DI GAS…

A Montecarlo (Lucca) è crollata un'abitazione a due piani in seguito a un'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas. Un uomo di 70 anni, che risultava disperso, è stato trovato morto.

I vigili del fuoco hanno salvato sei persone, che erano rimaste intrappolate sotto le macerie. Due sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa: la moglie 71enne della vittima, estratta dalle macerie dopo diverse ore, che presenta ustioni sul 70 per cento del corpo, e un 46enne, che ha riportato traumi alle gambe.

Erano all'incirca le 11.30 quando è stato avvertito il boato. Un'esplosione aveva sconvolto la casa a due piani, facendola venire giù per intero in via del Marginone, zona di campagna del comune di Montecarlo, borgo di origine medioevale sulle colline della provincia di Lucca.

Quando si è verificato lo scoppio, l'uomo disperso e poi trovato morto si trovava al piano terra dell'abitazione con la moglie. Il 46enne estratto vivo e portato in codice rosso in ospedale abitava da solo nell'appartamento al piano superiore della casa interessata dall'esplosione. I quattro feriti lievi, invece, si trovavano nella casa attigua a quella interessata dal crollo: sono una donna con sospetta frattura del polso, i suoi due figli di 9 e 13 anni, che hanno riportato solo contusioni o escoriazioni, e sua madre con un trauma toracico.

Una fuga di gas la probabile causa dell'esplosione: la procura ha aperto un fascicolo di indagine. Da capire, se sia dipesa da una bombola di gas o da altro. Il deposito del gpl che serviva la casa è stato trovato integro. […]

