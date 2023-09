QUI LO DICO E QUI LO LEGO - IL COLOSSO DANESE CHE PRODUCE I CELEBRI MATTONCINI HA DOVUTO FARE RETROMARCIA SULLA PLASTICA RICICLATA NEI SUOI PRODOTTI - IL MOTIVO? SI È RESO CONTO CHE UTILIZZARE MATERIALI SOSTENIBILI AL POSTO DELLA PLASTICA DERIVATA DAL PETROLIO AVREBBE UN IMPATTO AMBIENTALE MAGGIORE! - NON SOLO, L'"ABS" È IL MATERIALE PIÙ ADATTO PER I LEGO PERCHÉ RENDE IL MATTONCINO DUREVOLE, FACILE DA COMBINARE E SMONTARE SENZA CHE LA COSTRUZIONE CROLLI: "È COME CERCARE DI REALIZZARE UNA BICICLETTA IN LEGNO ANZICHÉ IN ACCIAIO…"

Estratto dell’articolo di Sergio Giraldo per “La Verità”

[…] La ben nota azienda danese Lego, colosso mondiale del giocattolo e produttore dei celebri mattoncini in plastica con cui tanti bambini hanno giocato e giocano tuttora, ha annunciato in questi giorni l'abbandono del tentativo di rinunciare alla plastica ricavata dal petrolio. I miliardi di pezzi prodotti ogni anno continueranno ad essere prodotti con l'acrilonitrile butadiene stirene (Abs), un derivato del perfido petrolio. L'annuncio è clamoroso. Innanzitutto, perché nel giugno 2021 l'azienda aveva annunciato con grande strepito in tutto il mondo «la svolta sostenibile», ovvero la sostituzione di tutta la plastica derivata dal petrolio e contenuto nei propri prodotti entro il 2030, con grandi titoli sui media.

[…] All'epoca, si stimava che una bottiglia in Pet riciclata fosse sufficiente per generare 10 mattoncini Lego nel formato 2 per quattro centimetri. In secondo luogo, perché in questi due anni di tentativi, alla Lego si sono resi conto che utilizzare il polietilene tereftalato riciclato (Rpet) al posto dell'Abs ricavato dal petrolio significa addirittura… aumentare le emissioni di CO2!

[…]L'amministratore delegato del gruppo danese, Niels Christiansen […] «All'inizio, si credeva che sarebbe stato più facile trovare questo materiale magico o questo nuovo materiale, ma ciò non sembra essere possibile. Abbiamo testato centinaia e centinaia di materiali. Semplicemente non è stato possibile trovare un materiale del genere».

[…] L'Abs è il materiale più adatto per i mattoncini perché ha caratteristiche che rendono il mattoncino durevole, facile da combinare e smontare senza che la costruzione crolli o che i mattoncini si stacchino da sé. Caratteristiche che non si trovano in altri materiali, dati i vincoli sulle emissioni. Certo, volendo eliminare l'Abs, qualcuno arriverà a proporre il gruppo di produzione dei mattoncini per sostituirli magari con un videogioco imitativo. […]

Alla Lego, Tim Brooks, responsabile della sostenibilità (sic, è uno dei nuovi mestieri legati alla transizione ecologica) si è lasciato andare a maggiori dettagli, spiegando che il Pet riciclato per essere lavorato necessita di materiali aggiuntivi che lo rendono sicuro e durevole come la plastica. Questo procedimento però richiede anche grandi quantità di energia sia in fase di lavorazione che in fase di essiccazione: «È come cercare di realizzare una bicicletta in legno anziché in acciaio». Quello che Lego può fare per emettere meno CO2, secondo lo stesso Brooks, è al massimo migliorare il riciclo dei mattoncini in Abs in circolazione nel mondo.

ole kirk kristiansen, inventore dei lego 2

In più, Brooks afferma che Lego cercherà di diminuire la densità dell'Abs nei mattoncini, ora all'80%, aggiungendo una maggiore quantità di materiali riciclati e biologici, investendo 3 miliardi di dollari all'anno da qui al 2025 e promettendo di non scaricare i maggiori costi sui consumatori finali. […]

ole kirk kristiansen, inventore dei lego 2
ole kirk kristiansen, inventore dei lego 3
ole kirk kristiansen, inventore dei lego 1
ole kirk kristiansen, inventore dei lego 6