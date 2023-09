5 set 2023 19:29

È QUI LA FESTA? NO! – FINALMENTE IL DESERTO DEL NEVADA POTRÀ TORNARE ALLA SUA SOLITA CALMA: I FINTO FRICCHETTONI CON LE TASCHE PIENE, CHE OGNI ANNO INFOGNANO IL BLACK ROCK PER IL “BURNING MAN”, SI SONO MESSI IN CODA PER LASCIARE LA ZONA – POCHI GIORNI FA LA PIOGGIA AVEVA INONDATO L’AREA E SI ERA SCATENATO IL CAOS: MA I TAFFERUGLI SONO SCOPPIATI PERCHÉ GENTE STRAFATTA HA INIZIATO A SCAZZARE – PER LE AUTORITÀ IL FANGO HA IMPEDITO I SOCCORSI DEL 32ENNE CHE È MORTO E… - VIDEO