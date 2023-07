3 lug 2023 20:00

È QUI LA FESTA? NO! – È STATO ANNULLATO IL PARTY PER SOLE DONNE MUSULMANE IN UN ACQUAPARK DI LIMBIATE, IN PROVINCIA DI MILANO. L’EVENTO HA SCATENATO I LEGHISTI E ORA I GESTORI DELLA STRUTTURA HANNO RIMBALZATO LA FESTA PARLANDO DI “RESTRIZIONI NON IN ACCORDO CON I NOSTRI IDEALI”. MA COSA SI ASPETTAVANO DA UN PARTY IN CUI LE DONNE SONO COSTRETTE A ENTRARE IN ACQUA VESTITE?