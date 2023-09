QUI GATTA CI COVID - LA LETTERA DEI REPUBBLICANI AMERICANI BRAD WENSTRUP E MIKE TURNER AL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI DEGLI "STATES", WILLIAM BURNS: "LA CIA HA PAGATO GLI ANALISTI CHE INDAGAVANO SUL VIRUS PER COPRIRE LA FUGA DAL LABORATORIO DI WUHAN" - LA MISSIVA È STATA INVIATA DOPO LA SOFFIATA DI UN UFFICIALE DELLA CIA, CHE AFFERMA CHE L'AGENZIA HA PAGATO I SEI MEMBRI DEL "COVID DISCOVERY TEAM" PER CAMBIARE LA LORO POSIZIONE, AFFERMANDO CHE...

teoria della fuga del covid dal laboratorio di wuhan

Estratto dell'articolo id Patrizia Floder Reitter per “la Verità”

Un ufficiale, da molti anni nella Cia, avrebbe rivelato che la sua agenzia di intelligence ha cercato di pagare sei analisti, che avevano scoperto che la Sars-CoV-2 probabilmente aveva avuto origine in un laboratorio di Wuhan, perché cambiassero la loro posizione affermando che il virus è passato dagli animali agli esseri umani. Il contenuto di una lettera, inviata martedì al direttore della Cia, William Burns, sta diventando materiale esplosivo.

IL COVID SCAPPATO DAL LABORATORIO DI WUHAN - MEME BY OSHO

Firmata dai repubblicani rappresentanti dell’Ohio Brad Wenstrup, presidente della sottocommissione selezionata della Camera sulla pandemia, e Mike Turner, presidente della commissione permanente ristretta sull’intelligence della Camera, la missiva chiede che entro il 26 settembre vengano forniti tutti i documenti, le comunicazioni e le informazioni riguardanti il Covid discovery team della Cia, inclusi i pagamenti effettuati.

[…]

covid laboratorio

«L’informatore sostiene che agli altri sei membri era stato assegnato un significativo incentivo monetario perché modificassero la propria posizione», scrivono i due politici repubblicani, chiedendo a Burns una «ulteriore supervisione su come la Cia ha gestito la sua indagine interna sulle origini del Covid-19». […]

Wenstrup e Turner chiedono anche di visionare tutto il materiale che la Cia ha scambiato con altre agenzie federali, tra cui il dipartimento di Stato, l’Fbi, il dipartimento della Salute e dei Servizi umani e il dipartimento dell’Energia. In una lettera separata, i leader della commissione della Camera hanno identificato l’ex direttore operativo della Cia, Andrew Makridis, come colui che «ha svolto un ruolo centrale» nelle indagini sul Covid e gli hanno chiesto di sostenere un’intervista trascritta, secondo quanto riferisce il New York Post.

Laboratorio di Wuhan

[…] A giugno, nelle dieci pagine del rapporto delle agenzie di intelligence statunitensi, si leggeva che «la Cia e un’altra agenzia rimangono incapaci di determinare l’origine precisa della pandemia di Covid-19, poiché entrambe le ipotesi (naturale e di laboratorio) si basano su presupposti significativi o affrontano sfide con rapporti contrastanti».

Laboratorio di Wuhan

Secondo il rapporto, l’intelligence non è a conoscenza di uno specifico incidente di biosicurezza avvenuto nel laboratorio di Wuhan che ha causato un’epidemia di Covid-19. […] In risposta a queste conclusioni, John Ratcliffe, ex direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti quando era presidente Donald Trump, ha accusato l’amministrazione del presidente Joe Biden di «continuo offuscamento». In una nota affermava che «la fuga di dati dal laboratorio è l’unica teoria supportata dalla scienza, dall’intelligenza e dal buon senso».

Il laboratorio di Wuhan Laboratorio di Wuhan 2 laboratorio wuhan

LABORATORI COVID LABORATORIO DI ANALISI COVID