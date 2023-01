18 gen 2023 18:09

QUI GATTA CI COVO – IL BUNKER DI MATTEO MESSINA DENARO ERA UNA STANZA NASCOSTA IN UN APPARTAMENTO AL PIANO TERRA DI CAMPOBELLO DI MAZARA. PER ACCEDERE È NECESSARIO SPOSTARE IL FONDO SCORREVOLE DI UN ARMADIO – LA CASA È DI ERRICO RISALVATO, INDAGATO E POI ASSOLTO, NEL 2001, DALL'ACCUSA DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA – PARLA LA NIPOTE SCELTA DAL BOSS COME AVVOCATO DIFENSORE: “NON ME L’ASPETTAVO…”