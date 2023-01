È QUI LO SBALLO? – SCANDALO NEL CARCERE “FIVE WELLS” IN GRAN BRETAGNA DOVE I DETENUTI SI SONO RIPRESI MENTRE ALLESTIVANO UN PARTY A BASE DI DROGA E ALCOL: NELLE IMMAGINI SI VEDE IL GRUPPO SBRONZARSI CON TEQUILA E FUMARE CANNE, PRIMA DI GUSTARE ALCUNE PRELIBATEZZE – LE IMMAGINI HANNO SCATENATO L’INDIGNAZIONE E… - VIDEO

northamptonshire five wells prigione

Guardate cosa succede in questo carcere del Northamptonshire dove i criminali condannati festeggiano con alcol e droghe in un video da quella che è stata ribattezzata la "prigione più accogliente della Gran Bretagna". Five Wells è un carcere maschile di categoria C, prima mega prigione del Regno Unito gestita privatamente e incentrata sulla riabilitazione dei detenuti.

Il filmato mostra i detenuti che "fumano e tracannano alcolici", oltre a gustare cibi da festa.

I prigionieri sembrano poi leccarsi il sale dalle mani e mordere uno spicchio di limone prima di mandar giù bicchierini di Tequila, ballare e fumare cannabis.

northamptonshire five wells prigione

La G4S, che gestisce il Five Wells, ha dichiarato che sono stati presi provvedimenti dopo che le immagini hanno scatenato l'indignazione: «Hanno fatto festa per ore in modo così sfacciato. Chiaramente non si preoccupavano che le guardie entrassero a rovinare il loro divertimento».

G4S ha dichiarato che tutte le celle dei detenuti coinvolti nei video sono state perquisite e che sono state prese "le misure appropriate"; i detenuti coinvolti sono stati segnalati e sottoposti a test antidroga.

«Il nostro personale dedicato lavora instancabilmente per individuare, intercettare e confiscare il contrabbando. Chiunque venga trovato in carcere con un telefono cellulare, droghe o alcolici sta infrangendo la legge e può rischiare di passare ulteriore tempo dietro le sbarre» ha dichiarato un portavoce.

