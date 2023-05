QUI SI MET MALE – LA SCELTA DI DEDICARE IL GALA A KARL LAGERFELD È STATO MOTIVO DI POLEMICHE FIN DALL’ANNUNCIO: I POLITICAMENTE CORRETTI NON SI ARRENDONO ALL’IDEA DI SEPARARE LA PERSONA DALLA SUA ARTE E SI SONO SCATENATI RICORDANDO LE VOLTE IN CUI LO STILISTA SVELENAVA SULLE DONNE GRASSE, SI DICEVA STUFO DEL METOO E SI LANCIAVA IN POSIZIONI ANTISEMITE – MA L’AMICA ANNA WINTOUR NON L’HA MAI ABBANDONATO, NEMMENO DA MORTO. COME MAI? IL “DIAVOLO” DELLA MODA NON SI MUOVE MAI PER BENEVOLENZA, MA…

DAGONEWS

Il tema di quest’anno del MET Gala non è stato un brand o un concept, ma una persona: Karl Lagerfeld. Lo stilista, morto nel 2019 all'età di 85 anni, era noto tanto per i suoi modelli per Chanel, Fendi, Chloé quanto per la sua stessa fama

Con i suoi occhiali scuri, l’aria sempre imbronciata, la camicia a collo alto e la coda di cavallo, Lagerfeld ha pronunciato delle frasi a volte buffe, altre volte ha tirato fuori dal cilindro delle sparate capaci di scioccare i paladini del politicamente corretto.

In un'intervista del 2018 con la rivista di moda europea “Numéro”, ad esempio, ha affermato di essere "stufo" del movimento #MeToo: «Ciò che mi sconvolge di più in tutto questo sono le starlet che hanno impiegato 20 anni per ricordare cosa è successo - ha detto Lagerfeld - Per non parlare del fatto che non ci sono testimoni».

Nella stessa intervista si è lamentato delle nuove linee guida che potrebbero garantire la sicurezza delle modelle sulle passerelle: «Se non vuoi che ti tirino i pantaloni, non diventare una modella! Entra in convento, ci sarà sempre un posto per te in convento. Stanno persino reclutando!».

Ha deriso le donne grasse, definendo Adele "un po' troppo grassa" nel 2012 ( si è scusato poco dopo ), dicendo che "nessuno vuole vedere" modelle taglie forti, in un'intervista del 2009 alla rivista tedesca “Focus”: «Ci sono madri grasse con i loro sacchetti di patatine sedute davanti alla televisione e che dicono che le modelle magre sono brutte».

Nel 2017, ha fatto un bizzarro collegamento tra l'Olocausto e la decisione della cancelliera tedesca Angela Merkel di aprire i confini della Germania ai rifugiati siriani: «Non si può - anche se ci sono decenni di differenza - uccidere milioni di ebrei in modo da poter portare al loro posto milioni dei loro peggiori nemici. Un amico tedesco ha accolto un siriano e alcuni giorni dopo mi ha detto: "'La cosa più grande che la Germania ha inventato è stato l'Olocausto”».

Parole che creano problemi a chi decide di dedicargli mostre. Come quella al Metropolitan Museum of Art dove il curatore Andrew Bolton ha dovuto sottolineare che si concentreranno più “sul suo lavoro che sulle sue parole. Era una persona problematica».

Lagerfeld aveva la reputazione di nascondere anche i fatti più semplici della sua vita, come l'anno e il luogo di nascita. Come molte celebrità, Lagerfeld era noto a molti, ma solo alcuni lo conoscevano intimamente.

Aveva tagliato fuori dalla sua vita tanti amici dall’oggi al domani, ma c'è una persona che gli è rimasta accanto per tutta la vita: Anna Wintour. Motivo per cui l’annuncio del tema per il MET Gala ha fatto storcere il naso ai detrattori di Lagerfeld. Da quel momento il mondo si è diviso tra chi non voleva celebrare il personaggio e chi ha invitato tutti a separare la persona dal suo straordinario lavoro nel mondo della moda.

E c’è chi, come William Middleton, reporter di moda che ha pubblicato una biografia definitiva di Lagerfeld a febbraio, pensa che la sua durezza sia stata una sorta di "posa": «Era una performance, ha creato un personaggio. A volte si riferiva a se stesso come la marionetta».

Era anche incoerente nei suoi commenti. Un anno dopo aver licenziato le donne taglie forti, ne ha fotografata una per V Magazine e ha detto a Vice quanto gli piaceva vedere personaggi come Beth Ditto nella moda.

Tornando al MET Gala, bisogna ricordare anche chi è Anna Wintour, la donna che ha trasformato il ruolo di direttrice di Vogue in qualcosa di diverso. Lei è un’ambasciatrice della moda. I CEO delle maison la consultano quando assumono i direttori creativi e spesso suggerisce loro nomi, addirittura, negozia accordi tra marchi e designer. Motivo per cui Wintour non è alleata solo di Lagerfeld e, in più di un’occasione, ha sostenuto designer coinvolti in qualche scandalo.

john galliano 2

Quando Galliano è stato licenziato da Dior nel 2011, dopo che è stato pubblicato un filmato del designer che, sotto effetto di droga, si lanciava in un discorso antisemita, ha cercato il consiglio di Wintour. Nel 2013, il Met ha inserito il lavoro di Galliano per Dior nel Met Gala a tema cinese del 2014, utilizzando un suo abito del 2003 per annunciare la mostra . Quando ha ottenuto il ruolo principale alla Maison Margiela nell'ottobre 2014, Wintour è stato tra i primi a indossare i suoi modelli, dopo avergli conferito l'eccezionale premio ai British Fashion Awards a dicembre.

Demna Gvasalia

È scesa in campo a sostegno di Demna, il direttore creativo di Balenciaga, finito nel tritacarne dopo le sue foto in cui accostava oggetti fetish a bambini. E stessa cosa ha fatto quando Alexander Wang venne accusato alla fine del 2020 di aver drogato e aggredito sessualmente alcune persone. Quando tornò alle sfilate, Wintour sedeva in prima fila.

Alexander Wang

E Daniel Lee, il designer di Bottega Veneta che ha misteriosamente lasciato il suo incarico alla fine del 2021 tra un'ondata di rumors, è stato nominato da Burberry meno di un anno dopo. Pare che dietro ci sia la manina di Wintour. Ma come mai queste posizioni? Non si tratta certo di benevolenza. Per dirla senza mezzi termini, Vogue ha bisogno di entrate pubblicitarie dai marchi di moda per sostenersi. Ma è una posizione che la mette in conflitto con una generazione più giovane di appassionati di moda che non è così disposta a perdonare e dimenticare.

