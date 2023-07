QUI VIENE GIÙ TUTTO – UNA PALAZZINA DI TRE PIANI È CROLLATA A MILANO: NELL’EDIFICIO, CHE SI TROVA IN UNA ZONA DI PREGIO, VICINO AL CENTRO, ERANO IN CORSO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. ERA STATO DICHIARATO INAGIBILE ED ERA DISABITATO – L’ALLARME È SCATTATO POCO PRIMA DI MEZZANOTTE: LA PRIMA IPOTESI SULLA CAUSA È CHE SI SIA TRATTATO DI UNA…

crollo di una palazzina in ristrutturazione a milano 4

VIDEO: LE PRIME IMMAGINI DEL CROLLO DELLA PALAZZINA A MILANO

https://www.rainews.it/video/2023/07/milano-le-prime-immagini-del-crollo-della-palazzina-di-3-piani-era-in-fase-di-ristrutturazione-a20fbe35-8c7b-4acb-a872-12dbc273b50c.html

1. CROLLA PALAZZINA A MILANO, ERA IN RISTRUTTURAZIONE

(ANSA) - Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L'edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. I vigili del fuoco sono comunque al lavoro per escludere la presenza di persone sotto le macerie.

crollo di una palazzina in ristrutturazione a milano 7

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. L'edificio, una palazzina di due piani, si trova in una zona di pregio vicino al centro e al palazzo di Giustizia di Milano,. L'ipotesi iniziale è che si sia trattato di una fuga di gas. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze del 118 e polizia. Presente anche l'unità cinofila perla ricerca di persone. Al momento non risultano feriti.

Palazzina crollata a Milano era stata dichiarata inagibile

(ANSA) - La palazzina crollata in via Sciesa a Milano era stata dichiarata inagibile, ed era dunque disabitata. Era in ristrutturazione. E' crollata su se stessa poco prima della mezzanotte. Nessun odore di gas per cui molto probabilmente la causa non sarebbe stata una fuga. L'edificio non è fronte strada ma all'interno di un caseggiato che non è stato necessario evacuare. Sul posto è subito arrivato un certo numero di mezzi di soccorso. Al momento sul posto si trovano praticamente solo i mezzi di soccorso e sporadici curiosi che chiedono cosa sia successo.

crollo di una palazzina in ristrutturazione a milano 6 crollo di una palazzina in ristrutturazione a milano 2 crollo di una palazzina in ristrutturazione a milano 1 crollo di una palazzina in ristrutturazione a milano 3 crollo di una palazzina in ristrutturazione a milano 5