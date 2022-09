1 set 2022 19:55

UN QUINTALE DI POLEMICHE - “NON FAI RIDERE, FAI PENA”, SALVINI FA A PEZZI FRAH QUINTALE DOPO CHE IL CANTANTE (PER MANCANZA DI SPARTITI) HA POSTATO UNA FOTO CHE RAPPRESENTA I POLIZIOTTI COME MAIALI: "NON SEI UN ARTISTA MA UNO SCIOCCHINO" – IL SINDACATO DI POLIZIA HA DENUNCIATO IL RAPPER – L'ARTISTA HA POI CHIESTO SCUSA: "E' STATO UN GESTO INDELICATO" (TROPPO FACILE COSI'...)