In quella nota città a misura Duomo, dalle parti di via del Cappuccio, passando per via Bigli, sono ancora convinti che l'essere umano, prodotto naturale di una storia naturale, non abbia alcun bisogno di cafonalizzarsi in un pascolo di ''mostri'' mondani, imbuto enorme della "società dei magnaccioni".

Certi attovagliamenti romani dove si mischia un cardinale con una mignotta, uno scrittore con una marchetta, qualche principessa con parrucchiere, un po’ di ricchi e scemi, tanti ricchioni in modalità "checca di bellezza", Valeria Marini con Ignazio La Russa, sono considerati cose tossiche, eventi catastrofici, dove anche una sedia diventa una sedia elettrica.

Per capire il contrasto tra l’intreccio culturale meneghino e il pecoreccio mondano capitolino, viene utile sbirciare il party scodellato a Palazzo Ruspoli, dimora patrizia che fu dei principi Dado e Lillio, troneggiante in via Fontanella Borghese, oggi di proprietà della famiglia Memmo.

Succede che giovedì scorso è andato in scena a PalaExpo romano la preview della mostra di Francesco Vezzoli, “Vita Dulcis”. E per l’occasione Lady Daniela Memmo in D'Amelio ha apparecchiato un doviziosa cena de’ noantri.

Ma il 52enne artista bresciano ci teneva moltissimo ad attovagliare la sua amata amica e sponsor d'arte, Miuccia Prada, inarrivabile zarina del radical-scicchismo italico attraverso la sua griffe, nonché molto vispa nel campo dell’arte contemporanea con la omonima Fondazione milanese e il palazzo veneziano a Ca’ Corner della Regina, affacciato sul Canal Grande.

Adesso quiz! Come si fa a mettere insieme lo snobismo sopraccigliato di Miuccia, più severo e triste di un piatto biodinamico di verdure lesse, con l’impero del cacio & pepe, gens romana che scambia la prima dell'"Ernani" con la prima di Armani, che confonde il Parmigianino con il pecorino, e rifiuta l'Ultima Cena di Leonardo perché hanno già mangiato “Ai due ladroni”?

Lo stratagemma scovato per riuscire nel colpo di avere attovagliati lo Chic e lo Choc è prodigio davvero artistico. L’invito, vedi foto, recita così, nero su bianco: “In onore di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, Daniela Memmo D’Amelio in casa…”, togliendo di mezzo la vera causale del simposio, la mostra di Francesco Vezzoli: ditemi, non è geniale? A quel punto la regina dell’ago e del filo non poteva esimersi di scapicollare con marito Bertelli da Milano a Roma.

Ovviamente la poverina meneghina non poteva compilare interamente la lista degli augusti invitati (una sessantina) e così si è trovata faccia a faccia con gli adorabili “mostri” della Roma dei salotti e gli “squali” dei Palazzi del potere, protettori dell'umanità.

A partire dalla magica coppia Bruno Vespa e Agusta Iannini, avanti con la salottista in servizio permanente effettivo Sandra Carraro francobollata dal wedding planner e designer di eventi Jean Paul Troili, a destra il conduttore gaio de “La vita in diretta” Alberto Matano affiancato dal marito, al centro la ministra del gioiello espanso Maria Elisabetta Casellati, a sinistra i pupari di Elly Schlein, Dario Franceschini e Michela De Biase. scortati dall’’inarrestabile Salvo Nastasi con coniuge Giulia Minoli.

A seguire l’inaffondabile boiardo Franco Bernabé, la belva-star Francesca Fagnani pedinata da un tale Mentana Enrico, in quota nobiltà, essì ci vuole, l'allegra principessa Martine Berhnein sposata con Napoleone Orsini e, fiate alle trombette, la mitologica campagna di giovanili avventure di Alessandra dei principi Borghese, Gloria di Schönburg-Glauchau, principessa di Thurn und Taxi. Ecco farsi avanti Paolo Bulgari con la guizzante Maite, per arrivare all’ospite più kitsch-mondano d’Italia, idolatrato da Vezzoli, Chiara Ferragni, che si è presentata col volto pià smaltato di una vasca da bagno, affiancata dai suoi parrucchieri informati (sulle punturine).

Alla Miuccia, davanti a tanta Vulgaria de' noantri, non è rimasto altro che aggrapparsi ai suoi amici “pradini” e attaccare bottone con i registi Paolo Sorrentino, Luca Guadagnino e l'ossigenatissimo Baz Lurhmann, il giornalista Stefano Tonchi, accreditatissimo nel mondo della moda americana, l’architetto "imboscato in verticale" Stefano Boeri con moglie al seguito.

Tanto fantastico live-cafonal, grazie al caos dei trasporti (treno deragliato a Firenze), è durato per i coniugi Prada lo spazio di mezz’ora: decollati in qualche modo da Milano, sono riusciti a fare il loro ingresso nel salone delle feste di Palazzo Ruspoli con un’ora e mezza di ritardo. Però, quella mezz’ora se la ricorderanno per tutta la vita…

