ALTRO CHE RELAX E PRIVACY: LA VISITA DI GIORGIA MELONI IN ALBANIA ERA POLITICA! – IL SOCIALISTA ALL’ACQUA DI ROSE EDI RAMA CERCAVA UNA SPONDA FORTE PER LE SUE AMBIZIONI DI INGRESSO NELL’UE (SU CUI PUNTA CON I CONSIGLI DI TONY BLAIR), E L’HA TROVATA, IN CAMBIO DELLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO NUCLEARE CON RELATIVO ELETTRODOTTO COLLEGATO ALL’ITALIA – L’INCONTRO DOVEVA RIMANERE RISERVATO, PER EVITARE ALLA SORA GIORGIA CONTRACCOLPI EUROPEI: RAMA È MOLTO VICINO ALLA FAMIGLIA SOROS, CHE LA PREMIER HA SEMPRE CRITICATO QUANDO ERA ALL’OPPOSIZIONE