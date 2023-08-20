GIORGIA MELONI MANGIA GRANCHIO BLU - FOTO DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA
ZOOM DELLA FOTO DI GIORGIA MELONI CON I GRANCHI BLU
ZOOM DELLA FOTO DI GIORGIA MELONI CON I GRANCHI BLU
GIORGIA MELONI MANGIA GRANCHIO BLU - FOTO DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA
ZOOM DELLA FOTO DI GIORGIA MELONI CON I GRANCHI BLU
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DAGOREPORT - CHE COSA HA SCRITTO VERAMENTE NEL SUO LIBRO (“IL MONDO AL CONTRARIO”), IL GENERALE ROBERTO VANNACCI? PENSIAMO CHE NESSUNO DI COLORO CHE SI SONO STRACCIATI LE VESTI SU GIORNALI, TELEGIORNALI E TALK, E PERSINO COLORO CHE LO HANNO ALLONTANATO, ABBIA LETTO IL SUO “LIBRO OMOFOBO”, ATTUALMENTE PRIMO NELLA CLASSIFICA AMAZON - DAGOSPIA LO HA FATTO PER VOI: IL GENERALE AVEVA PREVISTO LE POLEMICHE, SBANDA SULLE FONTI E SBROCCA NEL LINGUAGGIO CRUDO, MA IL SUO RUDE E GREZZO LIBELLO È UN MEGAFONO DI UNA “MAGGIORANZA SILENZIOSA” DEL PAESE, STILE ANNI SETTANTA, STUFA DELLA DITTATURA O DELLA SOVRA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE E DELL’IMPOSSIBILITÀ DI PROFERIRE UNA CRITICA VERSO DI ESSE SENZA ESSERE ESPULSO DAL LAVORO E DAL CONTESTO SOCIALE…
ALTRO CHE RELAX E PRIVACY: LA VISITA DI GIORGIA MELONI IN ALBANIA ERA POLITICA! – IL SOCIALISTA ALL’ACQUA DI ROSE EDI RAMA CERCAVA UNA SPONDA FORTE PER LE SUE AMBIZIONI DI INGRESSO NELL’UE (SU CUI PUNTA CON I CONSIGLI DI TONY BLAIR), E L’HA TROVATA, IN CAMBIO DELLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO NUCLEARE CON RELATIVO ELETTRODOTTO COLLEGATO ALL’ITALIA – L’INCONTRO DOVEVA RIMANERE RISERVATO, PER EVITARE ALLA SORA GIORGIA CONTRACCOLPI EUROPEI: RAMA È MOLTO VICINO ALLA FAMIGLIA SOROS, CHE LA PREMIER HA SEMPRE CRITICATO QUANDO ERA ALL’OPPOSIZIONE
FOTO-FLASH - DOVE HA PASSATO IL FERRAGOSTO FRANCESCO TOTTI? A CALA INFERNO, A PONZA, CON I FIGLI E NOEMI BOCCHI - IL "PUPONE" E SIGNORA SONO STATI AVVISTATI IN BARCA: LUI APPOLLAIATO IN EQUILIBRIO PRECARIO SUL BORDO, MENTRE L'EX FLOWER DESIGNER SI GUSTAVA UN GELATO...
ANTONIO TAJANI COME MASSIMO SEGRE: IL MINISTRO DEGLI ESTERI SI SENTE “TRADITO” DA GIORGIA MELONI, CHE L’HA TRATTATO PEGGIO DELLA SERVA TORNANDO A FLIRTARE CON SALVINI, E MEDITA VENDETTA: LO SHOWDOWN POTREBBE ARRIVARE CON LA FINANZIARIA LACRIME E SANGUE DI OTTOBRE – LA NUOVA POSIZIONE “ATTIVA” DEL CAPO DI FORZA ITALIA SI È SUBITO RIVERBERATA SULLE PAGINE DEL “GIORNALE”, ANCORA NELLE MANI DI ARCORE, CON UN EDITORIALE ACIDISSIMO DI MINZOLINI – IL MESSAGGIO È CHIARO: CARA MELONI, NON FARE LA MARCHESA DEL GRILLO (“IO SO GIORGIA E VOI NUN SIETE UN CAZZO”). SENZA DI NOI NON GOVERNI, E POTRESTI TORNARE A CASA – LE MOSSE DI LICIA RONZULLI, CHE A SETTEMBRE DARÀ VITA UFFICIALMENTE ALLA SUA CORRENTE, E LA PAZZA IDEA DI FINANZIARE IL PONTE SULLO STRETTO CON CAPITALI ESTERI…
FLASH! - MANCINI NEWS: A LONDRA 15 GIORNI FA L’ARABIA GLI AVREBBE OFFERTO UN CONTRATTO DI 40 MILIONI L’ANNO FINO AI MONDIALI DEL 2026. COME CT DELLA NAZIONALE, MANCINI NE INTASCAVA 4,5 ANNUI, PIÙ I DIRITTI DI IMMAGINE. MA IN CASO DI MANCATA QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI DEL 2024 (A SETTEMBRE PARTITA DECISIVA CON L’UCRAINA), LA FIGC LO AVREBBE MANDATO A CASA. UNA CLAUSOLA CHE, INSIEME AL FATTO CHE BUFFON ERA STATO ARRUOLATO SENZA CHIEDERGLI IL SUO PARERE, L’HA SPINTO A MOLLARE – ANCHE SPALLETTI HA UN PROBLEMA: PER LIBERARSI, DEVE PAGARE UNA PENALE DI 3,5 MILIONI A DE LAURENTIIS. ANCHE SE SI TRATTA DI NAZIONALE? COMUNQUE VADA, IL PROSSIMO ANNO TORNERÀ A FARE COPPIA CON GIUNTOLI AL POSTO DI ALLEGRI…