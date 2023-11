"L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ DI ROMA SI RENDE CONTO DI ESSERE IL PEGGIORE DI TUTTI I TEMPI DOPO L'IMPERO?" - ALESSANDRO GASSMANN RANDELLA EUGENIO PATANE', PER AVER "MURATO VIVI I CITTADINI DELLA CAPITALE" - L'URBE, IN VISTA DEL GIUBILEO 2025, È DIVENTATA UN CANTIERE A CIELO APERTO E IL TRAFFICO È IMPAZZITO - L'EPICENTRO DELL'INFERNO METROPOLITANO È PIAZZA VENEZIA, DOVE PER PERCORRERE 100 METRI CI SI IMPIEGA UN'ETERNITA'...

Estratto da www.leggo.it

alessandro gassmann foto di bacco (2)

Ancora una volta l'attore Alessandro Gassmann tuona contro l'amministrazione della sua città, Roma. E lo fa usando lo strumento social, come di consueto. Dopo la lotta sulla gestione dei rifiuti, stavolta è la viabilità il problema su cui Gassmann intende richiamare l'attenzione. «E' il peggiore dai tempi dell'Impero», scrive Gassmann su X.

E poi. «Si rendono conto di averci murati vivi e che ci lasceranno in queste condizioni fino al 2025?» Il riferimento cronologico, riguarda il Giubileo, ragione per cui a Roma, specialmente nelle zone centrali della capitale, ci sono numerosi lavori in corso che rallentano non poco la mobilità, con frequenti ingorghi di traffico. […]

Ed ancora. «Se ne rendono conto e se ne fregano? O non se ne rendono conto affatto? Perché se non se ne rendono conto gli va detto forse in modo più chiaro?» si lamenta infine l'attore e regista che concluse il suo tweet con un eloquente "#unInferno".

EUGENIO PATANE 19 tweet di alessandro gassmann contro l assessore patane di roma