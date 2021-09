CON "L'EFFETTO CAMINO VOLUTO" STAVANO BRUCIANDO LE CHIAPPE AI MILANESI - IL GRATTACIELO ANDATO A FUOCO ERA STATO COSTRUITO APPOSTA CON "FACCIATE VENTILATE" E "UN’INTERCAPEDINE” PER SMALTIRE L'ARIA CALDA: MA SI È SFIORATA LA TRAGEDIA - L'AZIENDA COSTRUTTRICE È LA STESSA DELLO STADIO DEL BAYERN MONACO: I PANNELLI HANNO ANCHE UNA FUNZIONE ESTETICA, PERÒ SONO ANDATI IN FUMO COME UNA TORCIA...

Da www.affaritaliani.it

A distanza di tre giorni dal tremendo incendio che ha distrutto un palazzo di 18 piani di nuova costruzione a Milano, restano un mistero le reali cause della tragedia sfiorata. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito o è morto mentre l'edificio bruciava.

Nelle descrizioni tecniche della facciata del palazzo - si legge sul Fatto Quotidiano - si parla di "un’intercapedine d’aria per creare un effetto camino”. A produrli la Saint-Gobain, multinazionale francese da 38 miliardi di fatturato nel 2020 e presente in 70 Paesi, avendo realizzato infrastrutture come l’Allianz Arena di Monaco di Baviera o il National Grand Theatre di Pechino.

Li pubblicizza per realizzare le “facciate ventilate” con “intercapedine”. Servono a smaltire l’aria calda prodotta in estate dall’irraggiamento solare, mantenendo fresco l’edificio, mentre in inverno evitano le condense.

Gli inquirenti milanesi - prosegue il Fatto - hanno messo nel mirino proprio “l’effetto camino” creatosi nella parete perimetrale esterna del grattacielo finito nel 2011 dalla ditta Moro Costruzioni.

Hanno anche funzione estetica: servono a realizzare “l’effetto vela” del grattacielo che, in realtà, è costruito perpendicolare e non curvo. Contro questa deriva si scaglia l’architetto e ingegnere Gabriele Mariani, tra l’altro candidato sindaco di sinistra. “La forma che brucia la funzione” attacca Mariani proprio perché i pannelli estetico-decorativi (che fanno lievitare i prezzi degli immobili) sono andati in fumo "come una torcia".

