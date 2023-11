"L'HO PRESA AL VOLO MA QUELLO SI È MESSO A SPARARE" - UN VICINO DI CASA RACCONTA COME, POCO DISTANTE DA MILANO, UN UOMO DI ORIGINI COLOMBIANE, SAMI HABIB QUIZENA GARCIA, HA SPARATO ALLA COMPAGNA CHE, PER FUGGIRE DALLA SUA FURIA, SI È LANCIATA DAL BALCONE - LA 36ENNE È STATA COLPITA DA UN COLPO MENTRE STAVA SCAPPANDO ED È IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI - LUI, 41ENNE, SI È TOLTO LA VITA CON LA STESSA PISTOLA - L'ARMA ERA DEL COGNATO DELL'UOMO, UNA GUARDIA GIURATA: PERCHÉ CE L'AVEVA LUI?

Per provare a salvarsi, a sfuggire alla furia del compagno, si è calata dal balcone al secondo piano del palazzo. Ed è rimasta lì per un istante, appesa a penzoloni, la vittima, colombiana di 36 anni, finché il vicino-eroe non l'ha afferrata per le gambe per portarla al sicuro. In quel momento Sami Habib Quizena Garcia, il compagno 41enne, dall'alto del balcone al piano di sopra le ha sparato almeno due colpi con la pistola calibro 9 del cognato, guardia giurata di origine napoletana.

Almeno un proiettile ha raggiunto la donna, riducendola in fin di vita. Poi il 41enne ha rivolto la pistola verso di sé e si è ammazzato con un colpo alla testa. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, la 36enne ha subito un lungo e delicato intervento d'urgenza e in serata era ancora in gravissime condizioni.

È successo a San Giorgio su Legnano, a 35 chilometri da Milano. La lite della coppia è esplosa sul pianerottolo dell'appartamento in cui da tre mesi i due vivevano, ospiti della sorella di lei e del cognato, guardia giurata. Sullo stesso piano vive anche una coppia di anziani a cui la 36enne fa la badante.

È da accertare come abbia fatto Garcia a prendere la pistola d'ordinanza del cognato, che doveva essere al sicuro, chiusa in una cassaforte: anche sulle sue presunte responsabilità si concentrano le indagini dei carabinieri. Fatto sta che il litigio è scoppiato ieri, all'ora di pranzo. Antonio Franzè, il vicino del piano di sotto, si è spaventato ed è salito a capire cosa stesse succedendo:

«Quello lì mi ha detto di andarmene. Ha minacciato anche me puntandomi contro la pistola a un metro di distanza», spiega mentre fa ancora fatica a realizzare. Così Franzè è tornato giù, ha chiamato il 112 e, in attesa dell'arrivo dei carabinieri, è rimasto sul balcone. Quando tra le urla la 36enne è riuscita a divincolarsi e ha provato a calarsi, «l'ho presa al volo - racconta -. Ma quello si è affacciato e si è messo a sparare». [...]

