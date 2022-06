"L'IDEA CHE IO SIA UN DOTTORE MI LASCIA SENZA FIATO" - LA LEGGENDA DELLA MUSICA RINGO STARR HA RICEVUTO UNA LAUREA HONORIS CAUSA DAL BERKLEE COLLEGE OF MUSIC DI BOSTON - IL QUARTO BEATLES HA RACCONTATO DI AVER INIZIATO A SUONARE LA BATTERIA A 13 ANNI, MENTRE ERA RICOVERATO IN OSPEDALE PER LA TUBERCOLOSI - "DA QUEL MOMENTO IN POI HO VOLUTO FARE SOLO IL BATTERISTA"... - VIDEO

Dagotraduzione da Page Six

Ringo Starr

Rullo di tamburi prego. Giovedì, la leggenda della musica Ringo Starr ha ricevuto una laurea honoris causa dal Berklee College of Music di Boston. L'iconico batterista - il quarto Beatles - è salito sul podio il 2 giugno per ritirare il diploma e impartire un po' di saggezza ai suoi compagni laureati. Facendo una breve sosta a Boston mentre era in tour con la sua All Starr Band, il musicista ha potuto prendere parte alla cerimonia.

«L'idea che io sia un dottore mi lascia senza fiato», ha detto dopo aver mostrato il suo nuovo diploma scintillante nella stanza. Starr ha detto che ricevere il diploma è stata come «una strana fiaba». «Ho iniziato a suonare nella fabbrica in cui lavoravo ed è successo che il mio vicino di casa suonasse la chitarra e il mio migliore amico in fabbrica suonasse il basso», ha spiegato. «Suonavamo per gli uomini nel seminterrato, quelli sono stati i miei primi concerti».

Ringo Starr Laurea

Raccontando come ha iniziato a suonare la batteria da bambino, Starr ha rivelato che tutto è iniziato a 13 anni, mentre era in ospedale per la tubercolosi. Starr ha ricordato che c’era un uomo che una volta al mese portava strumenti musicali per i bambini, ma lui rifiutava di suonare qualsiasi cosa non fosse una batteria.

«Ho suonato quel tamburo ed è stata una pazzia. Da quel momento in poi ho voluto fare solo il batterista», ha detto. «Era il mio grande sogno e lo sto ancora vivendo. Posso suonare con ragazzi fantastici, come la band qui. Conduco una vita fantastica».

Starr non ha potuto partecipare alla cerimonia di laurea a maggio, inviando invece un video registrato in cui si rivolgeva ai laureati. Il batterista pluripremiato di Grammy ha dichiarato nel video: «Finalmente sono un dottore! Non sono mai andato al college, ma di certo ho avuto molta esperienza nel fare musica, quindi penso di averlo guadagnato a modo mio».