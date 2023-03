15 mar 2023 15:54

"L'IMMOBILE È UNA RARA TESTIMONIANZA DELLA STORIA DELLA CULTURA DEGLI ANNI CINQUANTA'' - IL CONSIGLIO DI STATO HA RESPINTO IL RICORSO DELLA PROPRIETÀ DEL "CINEMA AMERICA", METTENDO FINE AL CONTENZIOSO SULLA STORICA SALA CINEMATOGRAFICA DI TRASTEVERE, CHE FU OCCUPATA NEL 2012 DAI RAGAZZI DEL PICCOLO AMERICA PER BLOCCARNE LA DEMOLIZIONE E RICONVERSIONE IN PARCHEGGI E APPARTAMENTI - ORA LA SOCIETÀ, CHE HA ACQUISTATO LA STRUTTURA NEL 1999 PER 2 MILIONI DI EURO (MA CHE DAL 2002 È IN STATO D'ABBANDONO) DOVRÀ FARSI CARICO DEI COSTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE…