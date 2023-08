"L'INCONTRO MUSK-ZUCKERBERG? DUE STAR PETULANTI" - DOMENICO QUIRICO NON APPREZZA L'IPOTESI DI UN COMBATTIMENTO PREVISTO TRA ELON MUSK E MARK ZUCKERBERG “NELL’ANTICA ROMA”: “LA NOTIZIA SCONFORTANTE È CHE IL MINISTRO DELLA CULTURA ITALIANO HA DETTO NO. ANZI: SI AGGIUNGONO NEI COMMENTI ESPRESSIONI IRONICHE, SPREZZANTI QUASI FOSSIMO DI FRONTE A UN REATO DI VILIPENDIO. OH I MINISTRI! O NON CAPISCONO UNA GOCCIA O SON SOSPETTOSI COME TOPI FRUGATI..."

Estratto dell'articolo di Domenico Quirico per “la Stampa”

Leggo sempre con tenerezza, con affettuosa indulgenza, senza superbia iraconda, le notizie attinenti i miliardari. Gli ebdomadari che se ne occupano son meglio della Pravda buonanima. Svolgono funzione politica. Sparpagliano a piene mani il comunismo, la lotta di classe, preparano le barricate. […]

A tal proposito in questi giorni si pispiglia che potrebbe accadere in Italia, sì in Italia! qualcosa di potente e di meraviglioso. Ovvero la riapertura ufficiale dei cruenti giochi gladiatori, delle sfide senza esclusione di colpi nella arena del circo. Sta per essere riparato uno di quei colpevoli e gravi atti di ingiustizia, dovuta ai fegatosi cristiani usciti dalle catacombe del secondo secolo P.C, che ha portato presso di noi alla sfioritura del mondo classico, retrocesso miseramente ai finti centurioni e al sudato latinorum degli esami di maturità. Merito appunto di due epuloni giunti dal Nuovo Mondo, Musk e Zuckerberg.

Hanno chiesto come arena per spaccarsi gli occhi e battersi fuori quattro denti proprio il Colosseo. Torna dunque Spartaco e con il portafoglio pieno! La notizia sconfortante è che il ministro della cultura italiano ha detto no. Anzi: si aggiungono nei commenti espressioni ironiche, sprezzanti quasi fossimo di fronte a un reato di vilipendio. Oh i ministri! O non capiscono una goccia o son sospettosi come topi frugati. Vorrei sommessamente dissentire dal diniego.

Se c'è una occasione per far riemergere dagli inferi i colli fatali di Roma, con annesso e connesso sollievo del Pil, non lasciamoci sfuggire questo momento. Stiamo da anni a stantuffare, destra e sinistra unita, che i monumenti devono pagarsi la sopravvivenza e non vivere ad ufo delle sovvenzioni stataliste, e rifiutiamo questa riconversione miliardaria dell'anfiteatro Flavio? Musk, uno che vuol portarci tutti in gita su Marte, intende restaurare, direi con cura filologica, il vetusto pietrame nel suo scopo originario e si risponde no grazie?

Pensate: due star petulanti di freschezza miliardaria e di avversione reciproca che si scalmanano in un "peplum'' ultrarealistico in quell'ammuffito monumento e metton in fuga i topi e le tarme! E forse anche i turisti allemanni affezionati all'incidere sul marmo: grethel ti amo! Ma se il Circo Massimo è stato retrocesso senza scandalo a concertone permanente perché il Colosseo non dovrebbe ospitare questo ritorno di Spartaco? Marx Lenin e Stalin adoravano questo rivoluzionario.

Khacaturjan scrisse un balletto su di lui che vinse il premio Lenin. Così politicamente, a Gauche, saremmo a posto. Per non spaventare i due gladiatori miliardari e le attuali maggioranze italiche ricorderei che uno come Reagan, al di sopra di ogni sospetto, lo citava spesso, il trace, come esempio di sacrificio. Dovrebbe essere proprio il signor ministro a suggerire ai due illustri gladiatori scenari più accattivanti di un banale match con i guantoni. […[

