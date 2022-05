"C'È UN MOLESTATORE IN QUEST'AULA, MA NON È JOHNNY DEPP” - SIAMO ALLE COLICHE FINALI: CAMILLE VASQUEZ, L'AVVOCATA BONA DI JOHNNY DEPP, DEFINISCE AMBER HEARD UNA "PERSONA PROFONDAMENTE TURBATA, ALLA DISPERATA RICERCA DI ATTENZIONI" - ALLE BATTUTE FINALI DEL PROCESSO CHIEDE ALLA GIURIA DI "RITENERLA RESPONSABILE DELLE SUE BUGIE" …

Dagotraduzione da Dailymail

Nelle battute finali della causa di diffamazione intentata da Johnny Depp nei confronti dell’ex Amber Heard che l’aveva etichettato come un violento, tutta l’attenzione è sulla grande rivelazione di questo processo, l’avvocato difensore di Depp: la giovane e brillante Camille Vasquez, che è riuscita a gettare ombre e creare dubbi sulle dichiarazioni dell’ex de Il Pirata dei Caraibi”.

Vasquez, ha iniziato la sua arringa finale etichettando Amber Heard come "abusatrice".

«C'è un aggressore in quest'aula ma non è il signor Depp. C'è una vittima di abusi in questa corte, ma non è la signorina Heard", ha detto Vasquez. "La signorina Heard è in effetti l'abusante e il signor Depp è l'abusato."

Vasquez ha citato i resoconti degli esperti che hanno diagnosticato a Heard un disturbo borderline di personalità e ha definito l'attrice una "persona profondamente turbata" che è "disperatamente alla ricerca di attenzione e approvazione".

Sono passati sei anni dal giorno in cui Amber Heard ha presentato un ordine restrittivo contro Depp, che a detta di Vasquez, "ha rovinato" la vita dell'attore.

"Il 27 maggio 2016 la signorina Heard è entrata in un tribunale di Los Angeles, in California, per ottenere un ordine restrittivo nei confronti del signor Depp dichiarando di essere una sopravvissuta alle violenze domestiche".

Continua l’arringa di Vasquez:

“Oggi, il 27 maggio 2022, esattamente sei anni dopo, chiediamo di restituire al signor Depp la sua vita dicendo al mondo che lui non è il molestatore che Miss Heard ha dipinto e di ritenere Miss Heard responsabile delle sue bugie."

"Sei anni fa la signorina Heard ha presentato una falsa denuncia di violenza domestica contro il marito con cui stava da un anno e tre mesi. Era una messa in scena: ha anche avvertito i paparazzi.

"Sapevano dove si sarebbe fermata" per farsi fotografare il suo livido, ha detto Vasquez.

"Le foto hanno catturato proprio ciò che lei voleva: l'immagine di una donna maltrattata. Il livido sul suo viso è apparso sei giorni dopo aver visto il signor Depp. Era una bugia, lei lo sapeva, il signor Depp lo sapeva e molti testimoni che l'hanno vista quella settimana lo sapevano. Il mondo ha visto solo ciò che lei voleva che gli altri vedessero”.

Alla corte è stata mostrata la copertina di People Magazine che mostrava la faccia contusa di Heard.

"Due anni dopo, nelle interviste per promuovere il ruolo più importante della sua carriera - la signorina Heard si è presentata come un personaggio pubblico che rappresenta la violenza domestica", ha detto.

Vasquez ha dichiarato anche che le accuse di Heard sono "non plausibili, un vero atto di crudeltà per le vere vittime di abusi".

Quale sarà il verdetto?

